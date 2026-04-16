Погиб вратарь "Арсенала" и "Ливерпуля": авто Алекса Маннингера сбил поезд

48-летний футболист погиб в на родине, в Австрии, после того, как его автомобиль сбил поезд на железнодорожном переезде в Пабинге, недалеко от Нуссдорфа-ам-Хаунсберга, около 8 утра.

По имеющимся данным, Алексу Маннингеру оказали первую помощь сотрудники экстренных служб, которые освободили его из автомобиля после того, как поезд протащил его несколько метров. Но футболиста не смогли реанимировать, пишет Daily Mail.

Авто Маннингера сбил поезд на переезде

Бывший вратарь клубов "Арсенал" и "Ливерпуль" был в машине один, машинист поезда и около 25 пассажиров не пострадали.

Прокуратура ведет расследование, могут быть проанализированы электронные данные с минивэна Volkswagen, принадлежащего Маннингеру. Также планируется проверить красный сигнал на железнодорожном переезде, чтобы выяснить, работал ли он в нужное время.

Клуб "Аустрия Зальцбург", где бывший вратарь начинал свою карьеру, первым выразил свои соболезнования в социальных сетях.

"Мы с глубоким потрясением узнали о трагической аварии в Нуссдорфе, в которой погиб Александр Маннингер. Александр был не только частью австрийской семьи с 1984 по 1996 год, но прежде всего человеком, оставившим свой след — как на поле, так и за его пределами", — говорится в заявлении клуба.

48-летний футболист стал первым австрийским игроком, блиставшим в Премьер-лиге , после перехода в "Арсенал" в 1997 году.В итоге он выиграл чемпионский титул и Кубок Англии с "Арсеналом", проведя 39 матчей в северном Лондоне.

"Все в "Арсенале" потрясены и глубоко опечалены трагической гибелью бывшего вратаря Алекса Маннингера", — говорится в заявлении клуба.

Впоследствии Маннингер выступал за такие европейские клубы, как "Торино", "Сиена", "Ред Булл Зальцбург" (новообразованный австрийский "Зальцбург", приобретенный "Ред Булл" в 2005 году), "Удинезе" и "Аугсбург".

Бывший вратарь сборной Австрии завершил свою карьеру в "Ливерпуле" в сезоне 2016/17.

В составе сборной своей страны Маннингер провел 33 матча за национальную команду в период с 1999 по 2009 год, а также сопровождал сборную Австрии на чемпионате Европы 2008 года.

