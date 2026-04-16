Загинув воротар "Арсеналу" і "Ліверпуля": авто Алекса Маннінгера збив потяг

48-річний футболіст загинув на батьківщині, в Австрії, після того, як його автомобіль збив потяг на залізничному переїзді в Пабінзі, недалеко від Нуссдорфа-ам-Хаунсберга, близько 8 ранку.

За наявними даними, Алексу Маннінгеру надали першу допомогу співробітники екстрених служб, які вивільнили його з автомобіля після того, як поїзд протягнув його кілька метрів. Але футболіста не змогли реанімувати, пише Daily Mail.

Авто Маннінгера збив поїзд на переїзді

Колишній воротар клубів "Арсенал" і "Ліверпуль" був у машині один, машиніст поїзда і близько 25 пасажирів не постраждали.

Прокуратура веде розслідування, можуть бути проаналізовані електронні дані з мінівена Volkswagen, що належить Маннінгеру. Також планується перевірити червоний сигнал на залізничному переїзді, щоб з'ясувати, чи працював він у потрібний час.

Клуб "Аустрія Зальцбург", де колишній воротар починав свою кар'єру, першим висловив свої співчуття в соціальних мережах.

"Ми з глибоким потрясінням дізналися про трагічну аварію в Нуссдорфі, в якій загинув Александр Маннінгер. Александер був не тільки частиною австрійської сім'ї з 1984 по 1996 рік, але перш за все людиною, яка залишила свій слід — як на полі, так і за його межами", — йдеться в заяві клубу.

48-річний футболіст став першим австрійським гравцем, який відзначився в Прем'єр-лізі, після переходу в "Арсенал" у 1997 році. У підсумку він виграв чемпіонський титул і Кубок Англії з "Арсеналом", провівши 39 матчів у північному Лондоні.

"Усі в "Арсеналі" приголомшені і глибоко засмучені трагічною загибеллю колишнього воротаря Алекса Маннінгера", — йдеться в заяві клубу.

Згодом Маннінгер виступав за такі європейські клуби, як "Торіно", "Сієна", "Ред Булл Зальцбург" (новоутворений австрійський "Зальцбург", придбаний "Ред Буллом" у 2005 році), "Удінезе" та "Аугсбург".

Колишній воротар збірної Австрії завершив свою кар'єру в "Ліверпулі" в сезоні 2016/17.

У складі збірної своєї країни Маннінгер провів 33 матчі за національну команду в період з 1999 по 2009 рік, а також супроводжував збірну Австрії на чемпіонаті Європи 2008 року.

