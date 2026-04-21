Оставил перчатки на ринге: известный рестлер Брок Леснар намекнул на завершение карьеры (видео)

Официального заявления не было, но после поражения от Оба Феми на WrestleMania 42 Брок Леснар оставил свою экипировку на ринге, что вызвало предположения о его уходе из спорта.

Если это действительно знаменует конец карьеры 48-летнего Леснара в WWE, то это означает завершение замечательной эпохи. Он дебютировал на телевидении WWE в 2002 году и вписал свое имя в историю рестлинга благодаря многочисленным достижениям. Так, он завоевал титул чемпиона в тяжелом весе, завоевал три титула чемпиона Вселенной и пять раз был хедлайнером WrestleMania, сообщает El-Balad.

Одним из его наиболее заметных достижений стало прерывание легендарной беспроигрышной серии Андертейкера на WrestleMania в 2014 году. В карьере Леснара в рестлинге были перерывы, в основном из-за его выступлений в НФЛ и успешного периода в UFC.

Карьера Леснара в ММА была отмечена значительными успехами, включая завоевание титула чемпиона UFC в тяжелом весе. Однако проблемы со здоровьем, связанные с дивертикулитом и последующим проваленным допинг-тестом, помешали его продвижению в смешанных боевых искусствах.

Возможный уход Леснара происходит на фоне волны громких уходов из WWE в этом году. Среди известных имен:

Джон Сина, который завершил карьеру в декабре.

Эй Джей Стайлз, который объявил о завершении карьеры после Королевской битвы в январе.

Уход Брока Леснара из WWE может укрепить его статус легенды рестлинга. Индустрия долгое время формировалась благодаря его уникальной харизме и ярким выступлениям. Теперь фанаты ждут подтверждения того, официально ли он завершит карьеру после WrestleMania 42.

При этом Пол Хейман, менеджер Брока Леснара, фотограф, комментатор и промоутер рестлинга, опроверг слухи о том, что тот оставил карьеру. Хейман заявил, что Брок Леснар не собирается уходить на пенсию; напротив, он намерен продолжать доминировать в WWE в течение следующих 15 лет.

Напомним, Фокус писал, как Джон Сина завершил карьеру в рестлинге.

Также мы рассказывали, как смерть рестлера Халка Хогана в 2025 году спровоцировала скандалы в его семье.