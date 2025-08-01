Тайная борьба Халка Хогана: раскрыта истинная причина смерти и споры семьи

После смерти Халка Хогана стали известны подробности его борьбы с онкологией и проблемами с сердцем. Семья звезды не может прийти к согласию относительно того, в каком образе его похоронить.

Related video

Как сообщает The Daily Star, Халк Хоган, легендарный реслер и член Зала славы WWE, умер в возрасте 71 года в своем доме в городе Клирвотер, штат Флорида. Причиной смерти стала сердечная недостаточность, но впоследствии стало известно и о скрытой болезни спортсмена.

По информации Центра судебно-медицинской экспертизы округа Пинеллас, официальной причиной смерти стал острый инфаркт миокарда. Медицинские документы также подтверждают, что Хоган страдал хроническим лимфолейкозом — формой рака крови, которая поражает лейкоциты.

Кроме того, в актах указано, что у него была диагностирована фибрилляция предсердий — хроническое нарушение сердечного ритма. Смерть была признана естественной, а в офис судмедэксперта поступил официальный запрос на кремацию.

В то же время стало известно, что семья разделилась в вопросе того, в чем должна быть похоронена икона реслинга. Одни родственники считают уместным традиционный черный костюм, другие — настаивают на фирменном сценическом образе Хогана в красно-желтом наряде.

"Не существует такого сценария, в котором Терри захотел бы покинуть этот мир в обычном костюме", — заявил близкий друг семьи.

По словам источника, знакомого с обсуждениями, дочь Хогана Брук хочет провести официальную церемонию похорон. Ее брат Ник, напротив, считает, что отец заслуживает уйти со сцены в образе, с которым его запомнил весь мир.

"Отец был бы против официоза. Он хотел бы быть собой до конца — Халком Хоганом", — приводят слова Ника инсайдеры.

Напомним, ранее сообщалось, что Терри Боллеа имел серьезные проблемы со здоровьем. После ряда операций у него начались осложнения, в частности проблемы с речью, и он находился под наблюдением врачей дома.

Недавно Фокус предоставил 5 самых известных фильмов актера-рестлера Халка Хогана.

В июне, перед выступлением Дональда Трампа в Висконсине актер вышел на сцену, чтобы развлечь публику. Галк Хоган отличился выходкой, которая понравилась 45-му президенту США.

Два года назад знаменитый 70-летний рестлер Халк Хоган женился в третий раз.