Умер Халк Хоган: 5 самых известных фильмов актера-рестлера

Актерская карьера Халка Хогана имела огромное значение для индустрии рестлинга, когда он начал получать роли в Голливуде. Хоган стал первым рестлером, воплотившим в жизнь видение Винса Макмэна, председателя совета директоров WWE, о слиянии рестлинга с поп-культурой в период становления WWE как мейнстрима.

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На протяжении всей истории профессионального рестлинга многие звезды пробовали себя на большом экране. Дейв Батиста, Джон Сина, Дуэйн Скала Джонсон. Однако именно Халк стал первым, кто проложил дорогу из рестлинга в поп-культуру. Правда, в отличие от выше перечисленных коллег он не добился такого же успеха в кино, хотя и мечтал стать звездой Голливуда. Большинство картин с треском провалились, однако спустя годы его образы в этих лентах стали культовыми.

Фокус предлагает вспомнить самые яркие роли покойного Хогана.

"Рокки 3" (1982)

"Рокки 3" — американский спортивный драматический фильм 1982 года, где автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли был Сильвестр Сталлоне. Хоган сыграл в картине рестлера Тандерлипса, который противостоит Рокки Бальбоа в благотворительном матче между боксерами и рестлерами.

Несмотря на то, что роль Халка была эпизодической, она оказалась знаковой. Этот эпизод стал важной частью карьеры Хогана, сделав его более узнаваемым за пределами мира рестлинга.

"Все захваты разрешены" (1989)

Американский боевик "Все захваты разрешены" (второе название "Без правил") режиссера Томаса Дж. Райта — первая главная роль Халка Хогана. Действие фильма разворачивается в мире рестлинга, и Хоган играет роль детектива и рестлера по имени Рип, расследующего преступления и борющегося с мафией, которая пытается контролировать индустрию. В картине его образ очень положительный: герой, который готов прийти на помощь, даже рискуя собой.

В кадре он появился со своей привычной прической и усами, что закрепило среди поклонников его образ, а ему принесло статус кинозвезды.

"Коммандо из пригорода" (1991)

"Коммандо из пригорода" — американский научно-фантастический семейный комедийный фильм 1991 года Берта Кеннеди с Халком Хоганом, Кристофером Ллойдом и Шелли Дюваль в главных ролях.

Рестлеру досталась роль межзвездного воина Рэмзи, пытающегося приспособиться к жизни в пригороде. В нем он оказался после того, как влез в очередную стычку у себя на планете, попав в дом американца Чарли и его семьи.

Космические охотники уже давно идут по следу рыцаря. Они сделают все зависящее от них, чтобы разыскать главного героя.

"Мистер няня" (1993)

"Мистер няня" — американский семейный комедийный фильм 1993 года с рестлером Халком. Хоганом в главной роли. Рабочее название фильма было "Грубая штука", а Дэвид Йохансен записал для фильма песню с таким названием.

Хоган сыграл бывшего рестлера, который устраивается на новую работу – охранником, чтобы, в основном, присматривать за детьми своего нанимателя. Эти юные вундеркинды придумывают технические орудия пытки для своего "усатого няня". А в это время бандиты охотятся за их отцом, чтобы отнять у него изобретение.

Роль няни стала одной из первых крупных для Хогана в качестве единственного ведущего актера.

"Силач Санта-Клаус" (1996)

"Силач Санта-Клаус" – американский рождественский комедийный фильм Джона Марловски. Хоган играет самодовольного миллионера, продающего добавки для бодибилдинга, который считает себя Санта-Клаусом после несчастного случая. Неудивительно, что он спасает Рождество и детей-сирот от злого ученого Эбнера Фроста.

Ранее Фокус писал, что:

Халк Хоган умер на 73-году жизни.

Покойный актер был ярым сторонником Дональда Трампа и даже разорвал на себе майку.

Мы также рассказывали, что Халк Хоган женился за два года до смерти.