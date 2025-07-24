Помер Халк Хоган: 5 найвідоміших фільмів актора-рестлера

Акторська кар'єра Халка Хогана мала величезне значення для індустрії реслінгу, коли він почав отримувати ролі в Голлівуді. Хоган став першим рестлером, який втілив у життя бачення Вінса Макмена, голови ради директорів WWE, про злиття реслінгу з попкультурою в період становлення WWE як мейнстриму.

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Протягом усієї історії професійного реслінгу багато зірок пробували себе на великому екрані. Дейв Батіста, Джон Сіна, Дуейн Скала Джонсон. Однак саме Халк став першим, хто проклав дорогу з реслінгу в попкультуру. Щоправда, на відміну від вище перелічених колег, він не домігся такого ж успіху в кіно, хоча й мріяв стати зіркою Голлівуду. Більшість картин з тріском провалилися, проте через роки його образи в цих стрічках стали культовими.

Фокус пропонує згадати найяскравіші ролі покійного Хогана.

"Роккі 3" (1982)

"Роккі 3" — американський спортивний драматичний фільм 1982 року, де автором сценарію, режисером і виконавцем головної ролі був Сильвестр Сталлоне. Хоган зіграв у стрічці реслера Тандерліпса, який протистоїть Роккі Бальбоа в благодійному матчі між боксерами і рестлерами.

Попри те, що роль Халка була епізодичною, вона виявилася знаковою. Цей епізод став важливою частиною кар'єри Хогана, зробивши його більш впізнаваним за межами світу реслінгу.

"Без правил" (1989)

Американський бойовик "Без правил" режисера Томаса Дж. Райта — перша головна роль Галка Хогана. Дія фільму розгортається у світі реслінгу, і Хоган грає роль детектива і реслера на ім'я Ріп, який розслідує злочини і бореться з мафією, що намагається контролювати індустрію. У картині його образ дуже позитивний: герой, який готовий прийти на допомогу, навіть ризикуючи собою.

У кадрі він з'явився зі своєю звичною зачіскою і вусами, що закріпило серед шанувальників його образ, а йому принесло статус кінозірки.

"Коммандо з передмістя" (1991)

"Коммандо з передмістя" — американський науково-фантастичний сімейний комедійний фільм 1991 року Берта Кеннеді з Халком Хоганом, Крістофером Ллойдом і Шеллі Дюваль у головних ролях.

Реслеру дісталася роль міжзоряного воїна Ремзі, який намагається пристосуватися до життя в передмісті. У ньому він опинився після того, як вліз у чергову сутичку у себе на планеті, потрапивши до будинку американця Чарлі та його сім'ї.

Космічні мисливці вже давно йдуть по сліду лицаря. Вони зроблять усе залежне від них, щоб розшукати головного героя.

"Містер няня" (1993)

"Містер няня" — американський сімейний комедійний фільм 1993 року з реслером Халком. Хоганом у головній ролі. Робоча назва фільму була "Груба штука", а Девід Йогансен записав для фільму пісню з такою назвою.

Хоган зіграв колишнього реслера, який влаштовується на нову роботу — охоронцем, щоб, здебільшого, доглядати за дітьми свого наймача. Ці юні вундеркінди придумують технічні знаряддя тортур для свого "вусатого няня". А в цей час бандити полюють за їхнім батьком, щоб забрати в нього винахід.

Роль няні стала однією з перших великих для Хогана як єдиного провідного актора.

"Силач здоровань" (1996)

"Силач здоровань" — американський різдвяний комедійний фільм Джона Марловскі. Хоган грає самовдоволеного мільйонера, що продає добавки для бодибілдингу, який вважає себе Санта-Клаусом після нещасного випадку. Не дивно, що він рятує Різдво і дітей-сиріт від злого вченого Ебнера Фроста.

Раніше Фокус писав, що:

Халк Гоган помер на 73-році життя.

Покійний актор був затятим прихильником Дональда Трампа і навіть розірвав на собі майку.

Ми також розповідали, що Халк Хоган одружився за два роки до смерті.