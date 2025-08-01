Таємна боротьба Халка Хогана: розкрито справжню причину смерті і суперечки родини

Після смерті Халка Хогана стали відомі подробиці його боротьби з онкологією та проблемами із серцем. Родина зірки не може дійти згоди щодо того, в якому образі його поховати.

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Як повідомляє The Daily Star, Халк Хоган, легендарний реслер і член Зали слави WWE, помер у віці 71 року у своєму будинку в місті Клірвотер, штат Флорида. Причиною смерті стала серцева недостатність, але згодом стало відомо і про приховану хворобу спортсмена.

За інформацією Центру судово-медичної експертизи округу Пінеллас, офіційною причиною смерті став гострий інфаркт міокарда. Медичні документи також підтверджують, що Хоган страждав на хронічний лімфолейкоз — форму раку крові, яка уражає лейкоцити.

Крім того, в актах зазначено, що в нього була діагностована фібриляція передсердь – хронічне порушення серцевого ритму. Смерть була визнана природною, а в офіс судмедексперта надійшов офіційний запит на кремацію.

Водночас стало відомо, що родина розділилася в питанні того, у чому має бути похована ікона реслінгу. Одні родичі вважають доречним традиційний чорний костюм, інші – наполягають на фірмовому сценічному образі Хогана у червоно-жовтому вбранні.

"Не існує такого сценарію, у якому Террі захотів би покинути цей світ у звичайному костюмі", – заявив близький друг сім’ї.

За словами джерела, знайомого з обговореннями, дочка Хогана Брук хоче провести офіційну церемонію похорону. Її брат Нік, навпаки, вважає, що батько заслуговує піти зі сцени в образі, з яким його запам’ятав увесь світ.

"Батько був би проти офіціозу. Він хотів би бути собою до кінця – Халком Хоганом", – наводять слова Ніка інсайдери.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Террі Боллеа мав серйозні проблеми зі здоров’ям. Після низки операцій у нього почались ускладнення, зокрема проблеми з мовленням, і він перебував під наглядом лікарів удома.

Нещодавно Фокус надав 5 найвідоміших фільмів актора-рестлера Халка Хогана.

У червні, перед виступом Дональда Трампа у Вісконсині актор вийшов на сцену, щоб розважити публіку. Галк Гоган відзначився витівкою, яка сподобалася 45-му президенту США.

Два роки тому знаменитий 70-річний рестлер Халк Хоган одружився втретє.