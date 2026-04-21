Залишив рукавички на рингу: відомий рестлер Брок Леснар натякнув на завершення кар'єри (відео)

Офіційної заяви не було, але після поразки від Оба Фемі на WrestleMania 42 Брок Леснар залишив своє екіпірування на рингу, що викликало припущення про його відхід зі спорту.

Якщо це дійсно знаменує кінець кар'єри 48-річного Леснара в WWE, то це означає завершення чудової епохи. Він дебютував на телебаченні WWE у 2002 році та вписав своє ім'я в історію рестлінгу завдяки численним досягненням. Так, він завоював титул чемпіона у важкій вазі, завоював три титули чемпіона Всесвіту і п'ять разів був хедлайнером WrestleMania, повідомляє El-Balad.

Одним із його найпомітніших досягнень стало переривання легендарної безпрограшної серії Андертейкера на WrestleMania у 2014 році. У кар'єрі Леснара в рестлінгу були перерви, здебільшого через його виступи в НФЛ і успішний період у UFC.

Кар'єра Леснара в ММА була відзначена значними успіхами, включно із завоюванням титулу чемпіона UFC у важкій вазі. Однак проблеми зі здоров'ям, пов'язані з дивертикулітом і подальшим проваленим допінг-тестом, завадили його просуванню в змішаних бойових мистецтвах.

Можливий відхід Леснара відбувається на тлі хвилі гучних відходів із WWE цього року. Серед відомих імен:

Джон Сіна, який завершив кар'єру в грудні.

Ей Джей Стайлз, який оголосив про завершення кар'єри після Королівської битви в січні.

Відхід Брока Леснара з WWE може зміцнити його статус легенди рестлінгу. Індустрія довгий час формувалася завдяки його унікальній харизмі та яскравим виступам. Тепер фанати чекають підтвердження того, чи офіційно він завершить кар'єру після WrestleMania 42.

При цьому Пол Гейман, менеджер Брока Леснара, фотограф, коментатор і промоутер рестлінгу, спростував чутки про те, що той залишив кар'єру. Гейман заявив, що Брок Леснар не збирається йти на пенсію; навпаки, він має намір продовжувати домінувати в WWE протягом наступних 15 років.

