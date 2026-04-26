Люди возмущены: украинский боксер помогает чемпиону РФ в подготовке к титульному бою в Екатеринбурге (фото)

Андрей Великовский, украинский боксер второго среднего веса, стал спарринг-партнером российского чемпиона мира WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе Дмитрия Биволы, чем похвастался в соцсетях.

Великовский находится в тренировочном лагере, где помогает Биволу готовится к предстоящей защите титулов. Об этом украинский боксер написал 25 апреля на своей странице в Instagram.

Спортсмен сделал сообщение на русском языке, в котором выложил фотографии вместе с Биволом и его командой. В описании под кадрами он выразил восхищение россиянином и выразил благодарность за возможность тренироваться с ним и "перенимать опыт у лучших".

"Дмитрий — пример того, как великий чемпион остается настоящим человеком. Спасибо за возможность быть частью этого процесса и перенимать опыт у лучших", — говорится в заметке Великовского.

Скриншот | сообщение украинского боксера в Instagram

Стоит отметить, что Бивол проведет бой против немецкого претендента Михаэля Айферта в конце мая. Поединок состоится в российском Екатеринбурге.

Дмитрий Бивол избегает антироссийских санкций, из-за чего выступает под флагом другой страны — Кыргызстана, пишет OBOZ.ua.

Реакция пользователей

В комментариях к сообщению Великовского пользователи упрекают и возмущаются из-за его сотрудничества с россиянином. Люди не понимают, как во время бомбардировок Россией Украины боксер может помогать представителю вражеской страны и хвастаться этим.

"С ветеранами "СВО" и с Кремлевым еще надо сфотографироваться... Футболку с Z хоть подарили на память?", — пишут в комментариях.

Сам боксер на критику к сообщению не реагировал.

