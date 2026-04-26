Люди обурені: український боксер допомагає чемпіону РФ у підготовці до титульного бою в Єкатеринбурзі (фото)

Андрій Великовський, український боксер другої середньої ваги, став спаринг-партнером російського чемпіона світу WBA, WBO та IBF в напівважкій вазі Дмитра Біволи, чим похизувався у соцмережах.

Великовський перебуває у тренувальному таборі, де допомагає Біволу готується до майбутнього захисту титулів. Про це український боксер написав 25 квітня на своїй сторінці в Instagram.

Спортсмен зробив допис російською мовою, в якому виклав фотографії разом з Біволом та його командою. В описі під кадрами він висловив захоплення росіянином і висловив вдячність за змогу тренуватися з ним та "переймати досвід у найкращих".

"Дмитро — приклад того, як великий чемпіон залишається справжньою людиною. Дякуємо за можливість бути частиною цього процесу і переймати досвід у найкращих", — йдеться у дописі Великовського.

Відео дня

Скриншот | допис українського боксера в Instagram

Варто зазначити, що Бівол проведе бій проти німецького претендента Міхаеля Айферта наприкінці травня. Поєдинок відбудеться у російському Єкатеринбурзі.

Дмитро Бівол уникає антиросійських санкцій, через що виступає під прапором іншої країни — Киргизстану, пише OBOZ.ua.

Реакця користувачів

У коментарях до допису Великовського користувачі дорікають та обурюються через його співпрацю з росіянином. Люди не розуміють, як у час бомбардувань Росією України боксер може допомагати представнику ворожої країни і хизуватися цим.

"З ветеранами "СВО" та з Кремлевим ще треба сфотографуватися… Футболку з Z хоч подарували на згадку?", — пишуть у коментарях.

Сам боксер на критику до допису не реагував.

