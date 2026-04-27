"Приятно заставлять россиян слушать гимн Украины": борчиха Коляденко рассказала о победе

Украинская борчиха Ирина Коляденко в четвертый раз в своей карьере стала чемпионкой Европы. В финале она одолела россиянку Алину Касабиеву, которая выступает под "нейтральным" флагом.

После победы она отметила, что ей очень приятно, когда российские спортсмены слушают гимн Украины. Об этом она сказала в интервью "Чемпион".

Спортсменка отметила, что это уже второй чемпионат Европы, который она выигрывает, не проиграв ни одного балла.

В то же время она подчеркнула, что во время финального поединка все прошло по ее сценарию. А в одном из моментов она могла отломать плечо российской спортсменке, но судья не дал мне этого сделать.

"Также очень приятно стоять на пьедестале и заставлять российских спортсменов слушать гимн Украины. В финале я победила российскую спортсменку, поэтому на пьедестале она стояла рядом. Я пела, а она слушала, и это было довольно приятно", — отметила она.

По словам Коляденко, вместе с тренером они подготовили тактику на этот чемпионат, подготовили спортсменку физически и психологически.

В то же время особенным борчиха назвала первый поединок, ведь это бой, в котором она настраивается на соревнования.

Коляденко рассказала о планах на Чемпионат мира

Далее на спортивном горизонте Ирины Коляденко Чемпионат мира, где она ранее становилась третьей и второй. В то же время сейчас она имеет планы "перевести дух" и сделать работу дома.

"Надо немного восстановиться — как психологически, так и физически. А уже потом возвращаться к тому, что было на чемпионате Европы и что будет на чемпионате мира. Конечно, как и все спортсмены, я хочу "золота" чемпионата мира, но как будет — увидим. Я привыкла решать проблемы по необходимости. Сейчас восстанавливаемся, а там будем смотреть, что делать", — подчеркнула она.

