"Приємно змушувати росіян слухати гімн України": борчиня Коляденко розповіла про перемогу

Українська борчиня Ірина Коляденко вчетверте в своїй кар'єрі стала чемпіонкою Європи. У фіналі вона здолала росіянку Аліну Касабієву, яка виступає під "нейтральним" прапором.

Після перемоги вона зазначила, що їй дуже приємно, коли російські спортсмени слухають гімн України. Про це вона сказала в інтерв'ю "Чемпіон".

Спортсменка наголосила, що це вже другий чемпіонат Європи, який вона виграє, не програвши жодного балу.

Водночас вона підкреслила, що під час фінального поєдинку все пройшло за її сценарієм. А в одному з моментів вона могла відламати плече російській спортсменці, але суддя не дав мені цього зробити.

"Також дуже приємно стояти на пʼєдесталі та змушувати російських спортсменів слухати гімн України. У фіналі я перемогла російську спортсменку, тож на пʼєдесталі вона стояла поруч. Я співала, а вона слухала, і це було досить приємно", — зазначила вона.

За словами Коляденко, разом із тренером вони підготували тактику на цей чемпіонат, підготували спортсменку фізично та психологічно.

Водночас особливим борчиня назвала перший поєдинок, адже це бій, у якому вона налаштовується на змагання.

Коляденко розповіла про плани на Чемпіонат світу

Далі на спортивному горизонті Ірини Коляденко Чемпіонат світу, де вона раніше ставала третьою та другою. Водночас наразі вона має плани "перевести дух" та зробити роботу вдома.

"Треба трішки відновитись – як психологічно, так і фізично. А вже потім повертатися до того, що було на чемпіонаті Європи і що буде на чемпіонаті світу. Звісно, як і всі спортсмени, я хочу "золота" чемпіонату світу, але як буде — побачимо. Я звикла вирішувати проблеми за потребою. Зараз відновлюємося, а там будемо дивитися, що робити", — наголосила вона.

