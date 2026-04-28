Олимпийский призер Илья Ковтун выступит за Хорватию: Украина не давала согласия на переход

Украинский гимнаст Илья Ковтун, который получил серебряную медаль на Олимпийских играх 2024 года в Париже, сменил гражданство и будет выступать за Хорватию. Президент Хорватской федерации гимнастики Марио Можник заявил, что спортсмен сможет дебютировать за новую сборную после завершения обязательного карантина.

По словам Можника, 22-летний уроженец Черкасс выбрал хорватский город Осиек как базу для тренировок, где увидел для себя новые возможности. Ожидается, что уже в августе он выступит под флагом Хорватии, сообщили в издании Vecernij List.

Президент федерации подчеркнул, что украинская сторона не дала согласия на переход спортсмена, однако отнесся к этому с пониманием. В таком случае правила предусматривают годовой карантин после смены спортивного гражданства.

"Приезд Ковтуна стал поворотным моментом в хорватской гимнастике. Война в Украине заставила их гимнастов искать безопасное место для тренировок в Европе и мире, и около двадцати из них прибыли в гимнастический клуб Осиека. Он и его тренер Ирина Горбачева подали заявку на хорватское гражданство, и мы их поддержали. Поскольку Украина, что вполне понятно, не согласилась на этот переход, процедура предусматривает годичный период ожидания от момента получения гражданства до официального выступления под новым флагом. Этот карантин завершается в июле этого года, непосредственно перед чемпионатом Европы в Загребе", — заявил Можник.

Он добавил, что переход Ковтуна имеет большое значение для развития гимнастики в Хорватии. После решения сменить страну выступлений спортсмен столкнулся с волной критики.

"Через два месяца запланирован чемпионат мира в Роттердаме, где мы также ожидаем его выступление. Я верю, что Илья Ковтун принесет нам много спортивных успехов и радости. Мы имеем запросы от спортсменов из нескольких других стран, которые хотели бы выступать за Хорватию, и мы рассматриваем каждый из них отдельно", — указал Можник.

Напомним, что украинский гимнаст Илья Ковтун решил сменить спортивное гражданство на хорватское после Олимпиады-2024, где получил серебряную медаль. Он долгое время тренировался в хорватском Осиеке после начала полномасштабной войны и подал документы на гражданство вместе с тренером Ириной Горбачевой.

Ранее мы также информировали, что решение Ковтуна вызвало резкую реакцию в Украине, в частности со стороны спортивных функционеров и коллег. Президент НОК Вадим Гутцайт назвал смену гражданства неприемлемой, а сам спортсмен столкнулся с волной критики.