Олімпійський призер Ілля Ковтун виступить за Хорватію: Україна не давала згоди на перехід

Український гімнаст Ілля Ковтун, який здобув срібну медаль на Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, змінив громадянство та виступатиме за Хорватію. Президент Хорватської федерації гімнастики Маріо Можнік заявив, що спортсмен зможе дебютувати за нову збірну після завершення обов’язкового карантину.

За словами Можніка, 22-річний уродженець Черкас обрав хорватське місто Осієк як базу для тренувань, де побачив для себе нові можливості. Очікується, що вже в серпні він виступить під прапором Хорватії, повідомили у виданні Vecernij List.

Президент федерації підкреслив, що українська сторона не дала згоди на перехід спортсмена, однак поставився до цього з розумінням. У такому випадку правила передбачають річний карантин після зміни спортивного громадянства.

"Приїзд Ковтуна став поворотним моментом у хорватській гімнастиці. Війна в Україні змусила їхніх гімнастів шукати безпечне місце для тренувань у Європі та світі, і близько двадцяти з них прибули до гімнастичного клубу Осієка. Він і його тренер Ірина Горбачова подали заявку на хорватське громадянство, і ми їх підтримали. Оскільки Україна, що цілком зрозуміло, не погодилася на цей перехід, процедура передбачає річний період очікування від моменту отримання громадянства до офіційного виступу під новим прапором. Цей карантин завершується в липні цього року, безпосередньо перед чемпіонатом Європи в Загребі", — заявив Можнік.

Він додав, що перехід Ковтуна має велике значення для розвитку гімнастики в Хорватії. Після рішення змінити країну виступів спортсмен зіткнувся з хвилею критики.

"Через два місяці заплановано чемпіонат світу в Роттердамі, де ми також очікуємо на його виступ. Я вірю, що Ілля Ковтун принесе нам багато спортивних успіхів та радості. Ми маємо запити від спортсменів з кількох інших країн, які хотіли б виступати за Хорватію, і ми розглядаємо кожен з них окремо", — вказав Можнік.

Раніше ми також інформували, що рішення Ковтуна викликало різку реакцію в Україні, зокрема з боку спортивних функціонерів і колег. Президент НОК Вадим Гутцайт назвав зміну громадянства неприйнятною, а сам спортсмен зіткнувся з хвилею критики.