6 мая 2026 года исполняется 35 лет со дня, когда украинский прыгун с шестом Сергей Бубка на соревнованиях в японской Сидзуоке установил мировой рекорд, преодолев планку на высоте 6 метров 7 сантиметров. Бывший олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира и многолетний спортивный функционер сейчас остается членом Международного олимпийского комитета.

Но в Украине его имя все чаще вспоминают не только из-за рекордов, но и из-за критики Владислава Гераскевича и скандалов вокруг семейного бизнеса. Сергей Бубка родился 4 декабря 1963 года в Ворошиловграде, ныне Луганске, сообщает Википедия. По данным Britannica, прыжками с шестом он начал заниматься в девятилетнем возрасте, а когда его тренер Виталий Петров переехал в Донецк, 15-летний спортсмен последовал за ним и именно там фактически сформировался как будущая звезда мировой легкой атлетики.

Образование Бубка получил в Киевском государственном институте физической культуры, который окончил в 1987 году. В профиле МОК также указано, что он имеет научную степень Доктор педагогических наук, связанную с Институт проблем воспитания НАПН Украины.

Рекорд, который взлетел в Японии: прыжок Сергея Бубки 6 мая

Сергей Бубка — один из самых титулованных легкоатлетов в истории прыжков с шестом. Он является олимпийским чемпионом 1988 года, шестикратным чемпионом мира на открытых стадионах и четырехкратным чемпионом мира в помещении, то есть в целом имеет десять титулов чемпиона мира. По данным World Athletics, уникальность Бубки еще и в том, что он шесть раз подряд выигрывал чемпионаты мира в одной индивидуальной дисциплине — в 1983, 1987, 1991, 1993, 1995 и 1997 годах.

Мировая слава пришла к Бубке еще в 1983 году, когда он победил на чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки с результатом 5,70 м. Тогда 19-летний спортсмен победил с результатом 5,70 м, после чего фактически начал эпоху доминирования в своем виде. В дальнейшем он выигрывал мировое первенство в Риме, Токио, Штутгарте, Гетеборге и Афинах, выступая сначала за СССР, а затем уже за Украину. Он стал одним из главных символов прыжков с шестом.

Бубка на Чемпионате мира по легкой атлетике 1983 года в Хельсинки

Одним из ключевых моментов его карьеры стало преодоление психологической границы в 6 метров. 13 июля 1985 года в Париже Бубка первым взял эту высоту, которую долгое время считали почти недостижимой, а впоследствии продолжил постепенно поднимать мировую планку.

6 мая 1991 года в японской Сидзуоке Бубка снова переписал историю. Украинский легкоатлет прыгнул на 6 метров 7 сантиметров, и этот результат стал 21-м мировым рекордом в его карьере и 10-м рекордом под открытым небом, сообщил XSport.

В 1988 году на Олимпийских играх в Сеуле Сергей Бубка получил золотую медаль в прыжках с шестом. Его победный результат составил 5,90 м, и именно эта олимпийская победа стала одним из главных титулов в его карьере. В то же время Олимпиады не всегда складывались для него успешно: в 1992 году в Барселоне он не взял начальные высоты, в 1996 году в Атланте ему помешала травма, а в 2000 году в Сиднее он не смог пройти дальше в финале.

Отдельная часть легенды Бубки — его мировые рекорды. За карьеру он 35 раз обновлял мировой рекорд в прыжках с шестом: 17 раз на открытых стадионах и 18 раз в помещениях. Он первым в мире преодолел высоту 6 метров, а также первым взял 6,10 м, превратив прыжки с шестом в одну из самых зрелищных дисциплин легкой атлетики.

Его личные рекорды также много лет оставались ориентиром для всего мира. В 1994 году в Сестриере Бубка установил мировой рекорд под открытым небом — 6,14 м, который продержался до 2020 года, когда его превзошел Арман Дюплантис. В помещении Бубка прыгнул на 6,15 м в Донецке в 1993 году, и этот результат оставался мировым рекордом почти 21 год.

В его титулы также входят победа на чемпионате Европы 1986 года в Штутгарте, победы на Кубке мира и Кубке Европы 1985 года, а также звание заслуженного мастера спорта СССР и Украины. По информации Энциклопедии современной Украины, Бубка является полным кавалером украинского ордена "За заслуги", кавалером орденов князя Ярослава Мудрого III, IV и V степеней, имеет Олимпийский орден МОК, а в 2001 году получил звание Героя Украины.

Сергей Бубка после завершения спортивной карьеры

После завершения спортивной карьеры Бубка перешел в спортивное управление. Он много лет возглавлял Национальный олимпийский комитет Украины, но в 2022 году покинул эту должность, после чего НОК возглавил Вадим Гутцайт. О смене руководства НОК и отставке Бубки сообщали "Суспільне Спорт".

НОК Украины: спортивный путь и нынешний статус Сергея Бубки

По состоянию на май 2026 года Бубка остается в международных спортивных структурах. В 2024 году его переизбрали членом Международного олимпийского комитета на восьмилетний срок, о чем сообщал официальный сайт МОК.

ICCE отмечает, что он также возглавлял Олимпийский фонд солидарности МОК для Украины, который поддерживал украинских спортсменов во время подготовки к Олимпийским играм в Париже 2024 года.

В последние годы вокруг Бубки продолжается громкий публичный скандал. В 2023 году Bihus.Info обнародовало расследование о семейной компании "Монблан", которая, по данным журналистов, работала на ВОТ и заключала контракты на поставку топлива оккупантам. СБУ после этого расследовала деятельность фирмы, а брату Сергея Бубки Василию Бубке заочно сообщили подозрение по статьям о коллаборационистской деятельности и содействии террористической организации.

В феврале 2026 года украинский скелетонист Владислав Гераскевич выступил в Верховной Раде и призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины и наложить на него санкции. Гераскевич связывал свою позицию с деятельностью Бубки в международных спортивных структурах, а также с расследованиями о бизнес-связях его семьи.

5 мая 2026 года Гераскевич снова раскритиковал ситуацию вокруг Бубки. Он заявил, что его удивила позиция депутатов, которые не поддержали инициативу о лишении Бубки государственных наград, а также сказал, что действия легкоатлета, по его мнению, противоречат званию Героя Украины.

Верховная Рада не поддержала запрос к президенту о лишении Сергея Бубки государственных наград и почетных званий. Однако сайте Кабинета Министров зарегистрировали петицию о санкциях и лишении спортсмена звания Героя Украины.

Отдельно после заявлений Владислава Гераскевича Сергея Бубку публично поддержал боксер Александр Усик. 27 февраля 2026 года он опубликовал в своем Telegram-канале совместное фото с Бубкой и назвал его одним из величайших легкоатлетов в истории, легендой прыжков с шестом и мировым рекордсменом. Усик отметил, что искренне рад быть знакомым с Сергеем Бубкой,

Сергей Бубка и Александр Усик

Так фигура Бубки на 35-ю годовщину японского рекорда остается двойной для украинского публичного пространства. С одной стороны, это спортсмен, который первым раздвинул границы возможного в прыжках с шестом и десятилетиями ассоциировался с украинской легкой атлетикой. С другой — международный функционер, к которому в Украине все чаще задают острые вопросы из-за позиции в отношении России, деятельности связанных с ним структур и скандала вокруг семейного бизнеса.

