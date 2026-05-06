Сергій Бубка через 35 років після рекорду в Японії: що відомо про легенду спорту нині

6 травня 2026 року виповнюється 35 років із дня, коли український стрибун із жердиною Сергій Бубка на змаганнях у японській Сідзуоці встановив світовий рекорд, подолавши планку на висоті 6 метрів 7 сантиметрів. Колишній олімпійський чемпіон, шестиразовий чемпіон світу та багаторічний спортивний функціонер нині залишається членом Міжнародного олімпійського комітету.

Але в Україні його ім’я дедалі частіше згадують не лише через рекорди, а й через критику Владислава Гераскевича та скандали довкола родинного бізнесу. Сергій Бубка народився 4 грудня 1963 року у Ворошиловграді, нині Луганську, повідомляє Вікіпедія. За даними Britannica, стрибками з жердиною він почав займатися у дев’ятирічному віці, а коли його тренер Віталій Петров переїхав до Донецька, 15-річний спортсмен пішов за ним і саме там фактично сформувався як майбутня зірка світової легкої атлетики.

Освіту Бубка здобув у Київському державному інституті фізичної культури, який закінчив у 1987 році. У профілі МОК також зазначено, що він має науковий ступінь Доктор педагогічних наук, пов’язаний з Інститут проблем виховання НАПН України.

Сергій Бубка – один із найтитулованіших легкоатлетів в історії стрибків із жердиною. Він є олімпійським чемпіоном 1988 року, шестиразовим чемпіоном світу на відкритих стадіонах і чотириразовим чемпіоном світу в приміщенні, тобто загалом має десять титулів чемпіона світу. За даними World Athletics, унікальність Бубки ще й у тому, що він шість разів поспіль вигравав чемпіонати світу в одній індивідуальній дисципліні – у 1983, 1987, 1991, 1993, 1995 та 1997 роках.

Світова слава прийшла до Бубки ще у 1983 році, коли він переміг на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Гельсінкі з результатом 5,70 м. Тоді 19-річний спортсмен переміг із результатом 5,70 м, після чого фактично розпочав епоху домінування у своєму виді. Надалі він вигравав світову першість у Римі, Токіо, Штутгарті, Гетеборзі та Афінах, виступаючи спершу за СРСР, а згодом уже за Україну. Він став одним із головних символів стрибків із жердиною.

Бубка на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 1983 року в Гельсінкі

Одним із ключових моментів його кар’єри стало подолання психологічної межі у 6 метрів. 13 липня 1985 року в Парижі Бубка першим узяв цю висоту, яку тривалий час вважали майже недосяжною, а згодом продовжив поступово піднімати світову планку.

6 травня 1991 року в японській Сідзуоці Бубка знову переписав історію. Український легкоатлет стрибнув на 6 метрів 7 сантиметрів, і цей результат став 21-м світовим рекордом у його кар’єрі та 10-м рекордом просто неба, повідомив XSport.

У 1988 році на Олімпійських іграх у Сеулі Сергій Бубка здобув золоту медаль у стрибках із жердиною. Його переможний результат становив 5,90 м, і саме ця олімпійська перемога стала одним із головних титулів у його кар’єрі. Водночас Олімпіади не завжди складалися для нього успішно: у 1992 році в Барселоні він не взяв початкові висоти, у 1996 році в Атланті йому завадила травма, а у 2000 році в Сіднеї він не зміг пройти далі у фіналі.

Окрема частина легенди Бубки – його світові рекорди. За кар’єру він 35 разів оновлював світовий рекорд у стрибках із жердиною: 17 разів на відкритих стадіонах і 18 разів у приміщеннях. Він першим у світі подолав висоту 6 метрів, а також першим узяв 6,10 м, перетворивши стрибки з жердиною на одну з найвидовищніших дисциплін легкої атлетики.

Його особисті рекорди також багато років залишалися орієнтиром для всього світу. У 1994 році в Сестрієре Бубка встановив світовий рекорд просто неба – 6,14 м, який протримався до 2020 року, коли його перевершив Арман Дюплантіс. У приміщенні Бубка стрибнув на 6,15 м у Донецьку в 1993 році, і цей результат залишався світовим рекордом майже 21 рік.

До його титулів також входять перемога на чемпіонаті Європи 1986 року в Штутгарті, перемоги на Кубку світу та Кубку Європи 1985 року, а також звання заслуженого майстра спорту СРСР і України. За інформацією Енциклопедії сучасної України, Бубка є повним кавалером українського ордена "За заслуги", кавалером орденів князя Ярослава Мудрого III, IV і V ступенів, має Олімпійський орден МОК, а у 2001 році отримав звання Героя України.

Після завершення спортивної кар’єри Бубка перейшов у спортивне управління. Він багато років очолював Національний олімпійський комітет України, але у 2022 році залишив цю посаду, після чого НОК очолив Вадим Гутцайт. Про зміну керівництва НОК і відставку Бубки повідомляли "Суспільне Спорт".

Станом на травень 2026 року Бубка залишається у міжнародних спортивних структурах. У 2024 році його переобрали членом Міжнародного олімпійського комітету на восьмирічний термін, про що повідомляв офіційний сайт МОК.

ICCE зазначає, що він також очолював Олімпійський фонд солідарності МОК для України, який підтримував українських спортсменів під час підготовки до Олімпійських ігор у Парижі 2024 року.

Останніми роками навколо Бубки триває гучний публічний скандал. У 2023 році Bihus.Info оприлюднило розслідування про родинну компанію "Монблан", яка, за даними журналістів, працювала на ТОТ і укладала контракти на постачання пального окупантам. СБУ після цього розслідувала діяльність фірми, а братові Сергія Бубки Василю Бубці заочно повідомили підозру за статтями про колабораційну діяльність і сприяння терористичній організації.

У лютому 2026 року український скелетоніст Владислав Гераскевич виступив у Верховній Раді та закликав позбавити Сергія Бубку звання Героя України і накласти на нього санкції. Гераскевич пов’язував свою позицію з діяльністю Бубки в міжнародних спортивних структурах, а також із розслідуваннями про бізнесові зв’язки його родини.

5 травня 2026 року Гераскевич знову розкритикував ситуацію довкола Бубки. Він заявив, що його здивувала позиція депутатів, які не підтримали ініціативу щодо позбавлення Бубки державних нагород, а також сказав, що дії легкоатлета, на його думку, суперечать званню Героя України.

Верховна Рада не підтримала запит до президента щодо позбавлення Сергія Бубки державних нагород і почесних звань. Однак сайті Кабінету Міністрів зареєстрували петицію про санкції та позбавлення спортсмена звання Героя України.

Окремо після заяв Владислава Гераскевича Сергія Бубку публічно підтримав боксер Олександр Усик. 27 лютого 2026 року він опублікував у своєму Telegram-каналі спільне фото з Бубкою та назвав його одним із найвидатніших легкоатлетів в історії, легендою стрибків із жердиною і світовим рекордсменом. Усик наголосив, що щиро радий бути знайомим із Сергієм Бубкою,

Так постать Бубки на 35-ту річницю японського рекорду залишається подвійною для українського публічного простору. З одного боку, це спортсмен, який першим розсунув межі можливого у стрибках із жердиною та десятиліттями асоціювався з українською легкою атлетикою. З іншого – міжнародний функціонер, до якого в Україні дедалі частіше ставлять гострі питання через позицію щодо Росії, діяльність пов’язаних із ним структур і скандал довкола родинного бізнесу.

