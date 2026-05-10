"Задушил" во втором раунде: украинец Ярослав Амосов одержал вторую победу в UFC (видео)

Украинский боец ММА полусреднего веса Ярослав Амосов в ночь на 10 мая одержал свою вторую победу в UFC.

Уже во втором раунде украинец одолел испанца Хоэля Альвареса, пишет "Трибуна".

Бой с участием 32-летнего украинца состоялся на турнире UFC 328 в американском Ньюарке. Наш соотечественник победил своего соперника удушающим приемом "треугольник" во втором раунде.

Это вторая победа Амосова в UFC. В декабре 2025 года он успешно дебютировал в промоушене, уже в первом раунде удушающим приемом одолев американца Нила Магни.

Теперь в послужном списке Ярослава 30 побед в ММА и одно поражение.

На счету 33-летнего Альвареса 23 победы и 4 поражения в смешанных единоборствах. Испанец выступает в UFC с 2019 года и с тех пор провел 11 поединков, в которых одержал 8 побед (7 — досрочных) и потерпел 3 поражения.

