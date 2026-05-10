"Задушив" у другому раунді: українець Ярослав Амосов здобув другу перемогу в UFC (відео)
Український боєць ММА напівсередньої ваги Ярослав Амосов у ніч на 10 травня здобув свою другу перемогу в UFC.
Вже у другому раунді українець здолав іспанця Хоеля Альвареса, пише "Трибуна".
Бій за участю 32-річного українця відбувся на турнірі UFC 328 в американському Ньюарку. Наш співвітчизник переміг свого суперника задушливим прийомом "трикутник" у другому раунді.
Це друга перемога Амосова в UFC. У грудні 2025 року він успішно дебютував у промоушені, вже в першому раунді задушливим прийомом здолавши американця Ніла Магні.
Тепер у послужному списку Ярослава 30 перемог у ММА та одна поразка.
На рахунку 33-річного Альвареса 23 перемоги і 4 поразки у змішаних єдиноборствах. Іспанець виступає в UFC від 2019 року і відтоді провів 11 поєдинків, у яких здобув 8 перемог (7 — дострокових) та зазнав 3 поразок.
Нагадаємо, 14 грудня українець Ярослав Амосов переміг у дебютному бою UFC.
Фокус також писав про те, що зірка UFC Макгрегор заявив про намір стати президентом Ірландії.