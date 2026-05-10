"Задушив" у другому раунді: українець Ярослав Амосов здобув другу перемогу в UFC (відео)

Український боєць ММА напівсередньої ваги Ярослав Амосов у ніч на 10 травня здобув свою другу перемогу в UFC.

Вже у другому раунді українець здолав іспанця Хоеля Альвареса, пише "Трибуна".

Бій за участю 32-річного українця відбувся на турнірі UFC 328 в американському Ньюарку. Наш співвітчизник переміг свого суперника задушливим прийомом "трикутник" у другому раунді.

Це друга перемога Амосова в UFC. У грудні 2025 року він успішно дебютував у промоушені, вже в першому раунді задушливим прийомом здолавши американця Ніла Магні.

Тепер у послужному списку Ярослава 30 перемог у ММА та одна поразка.

На рахунку 33-річного Альвареса 23 перемоги і 4 поразки у змішаних єдиноборствах. Іспанець виступає в UFC від 2019 року і відтоді провів 11 поєдинків, у яких здобув 8 перемог (7 — дострокових) та зазнав 3 поразок.

