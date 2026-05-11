Украинские скалолазы установили два рекорда в первом этапе Кубка мира в Китае

Украинские спортсмены-скалолазы Григорий Ильчишин и Полина Халькевич отметились двумя рекордами в первом этапе Кубка мира, который состоялся в китайском Уцзяне.

Полина Халькевич стала первой украинской скалолазкой, которая на протяжении последних пяти лет выступала в финале Кубка мира. Об этом 10 мая сообщило "Суспільне".

Халькевич одолела два подъема за 6.484 и 6.345 секунды, выйдя в финал с общим 4-м результатом.

Зато в мужской дисциплине "Скорость" в финал сумели пройти Григорий Ильчишин и Ярослав Ткач. Ильчишин преодолел два подъема за 4.919 и 4.841 секунды, и в итоге финишировал с общим шестым временем. Ткач преодолел подъемы за 4.913 и за 6.849 секунды, и в итоге финишировал с 13-м результатом.

В итоге украинские скалолазы завершили участие в Кубке мира на стадии 1/8 финала, уступив соперникам из других стран.

Украинцы достигли рекордов

Несмотря на завершение участия в борьбе, украинские спортсмены смогли отличиться сразу двумя рекордами на соревнованиях. Результат Григория Ильчишина в этой квалификации стал новым рекордом среди спортсменов из Европы.

Полина Халькевич зато обновила рекорд Украины своим результатом в квалификации 6.34 секунды. Перед этим лучшим результатом считался показатель в 7.15 секунд, которые также установила Халькевич во время Молодежного кубка Европы, прошедшего в октябре 2025 года.

