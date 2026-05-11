Українські скелелази встановили два рекорди у першому етапі Кубка світу в Китаї

Українські спортсмени-скелелази Григорій Ільчишин та Поліна Халькевич відзначилися двома рекордами у першому етапі Кубка світу, що відбувся у китайському Уцзяні.

Поліна Халькевич стала першою українською скелелазкою, що упродовж останніх п'яти років виступала у фіналі Кубка світу. Про це 10 травня повідомило "Суспільне".

Халькевич здолала два підйоми за 6.484 та 6.345 секунди, вийшовши у фінал із загальним 4-м результатом.

Натомість у чоловічій дисципліні "Швидкість" у фінал зуміли пройти Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач. Ільчишин здолав два підйоми за 4.919 та 4.841 секунди, і зрештою фінішував із загальним шостим часом. Ткач здолав підйоми за 4.913 та за 6.849 секунди, і у підсумку фінішував з 13-м результатом.

Зрештою українські скелелази завершили участь у Кубку світу на стадії 1/8 фіналу, поступившись суперникам із інших країн.

Українці досягли рекордів

Попри завершення участі у боротьбі, українські спортсмени змогли відзначитися одразу двома рекордами на змаганнях. Результат Григорія Ільчишина у цій кваліфікації став новим рекордом серед спортсменів з Європи.

Поліна Халькевич натомість оновила рекорд України своїм результатом у кваліфікації 6.34 секунди. Перед цим найкращим результатом вважався показник у 7.15 секунд, які також установила Халькевич під час Молодіжного кубка Європи, що пройшов у жовтні 2025 року.

