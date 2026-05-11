"Его просто забрали, и он уже в части": игрока сборной Беларуси по футболу внезапно мобилизовали

Футболиста сборной Беларуси Ивана Тихомирова призвали в армию прямо в разгар сезона.

22-летний защитник "Ислочи" в ближайшее время уже отправится на срочную службу. Об этом рассказал нападающий "Ислочи" Владимир Хващинский, пишет издание belarus.football

По его словам, призыв Тихомирова в армию произошел внезапно и неожиданно. В команде все были шокированы таким известием, ведь думали, что он просто зайдет в военкомат.

"Никто этого просто не ожидал. Честно говоря, все были в шоке. Думали, что он заедет в военкомат, зарегистрируется, решит формальности — и вернется. Все выглядело так, будто проблем не возникнет. Тем более речь идет об игроке сборной. Казалось, что такие вопросы можно как-то урегулировать — через федерацию, возможно, найти решение, договориться об отсрочке. Но в итоге все произошло резко и неожиданно: его просто забрали, и сейчас он уже в части", — рассказал шокированный гревец клуба.

В клубе все еще надеются, что удастся найти какое-то решение, потому что якобы Тихомиров — футболист, который только начал раскрывать свой потенциал.

Известно, что Иван Тихомиров — воспитанник "Минска", уже успел дебютировать за национальную сборную Беларуси и даже забить победный гол в ворота сборной Кипра.

Мобилизация населения в Беларуси: что известно

Напомним, что 11 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко призвал армию готовиться к ведению наземной операции в случае возможной войны.

Также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 17 апреля подписал указ о призыве офицеров запаса на военную службу. В 2026 году предусмотрено призвать в Вооруженные Силы и органы пограничной службы граждан Беларуси мужского пола в возрасте до 27 лет из числа офицеров запаса.