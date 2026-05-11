"Його просто забрали, і він уже в частині": гравця збірної Білорусі з футболу раптово мобілізували

Футболіста збірної Білорусі Івана Тихомирова призвали до армії просто в розпал сезону.

22-річний захисник "Іслочі" найближчим часом вже вирушить на строкову службу. Про це розповів нападник "Іслочі" Володимир Хващинський, пише видання belarus.football

За його словами, призов Тихомирова до армії стався раптово й несподівано. У команді всі були шоковані такою звісткою, адже гадали, що він просто зайде до військкомату.

"Ніхто цього просто не очікував. Чесно кажучи, всі були в шоці. Думали, що він за’їде до військкомату, зареєструється, вирішить формальності — і повернеться. Все виглядало так, ніби проблем не виникне. Тим більше мова йде про гравця збірної. Здавалося, що такі питання можна якось врегулювати — через федерацію, можливо, знайти рішення, домовитися про відстрочку. Але в підсумку все сталося різко і несподівано: його просто забрали, і зараз він уже в частині", — розповів шокований гревець клубу.

У клубі все ще сподіваються, що вдасться знайти якесь рішення, бо нібито Тихомиров — футболіст, який тільки почав розкривати свій потенціал.

Відомо, що Іван Тихомиров — вихованець "Мінська", вже встиг дебютувати за національну збірну Білорусі і навіть забити переможний гол у ворота збірної Кіпру.

Мобілізація населення у Білорусі: що відомо

Нагадаємо, що 11 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав армію готуватися до ведення наземної операції у разі можливої війни.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 17 квітня підписав указ про призов офіцерів запасу на військову службу. У 2026 році передбачено призвати до Збройних Сил та органів прикордонної служби громадян Білорусі чоловічої статі віком до 27 років з-поміж офіцерів запасу.