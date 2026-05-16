"Чистое первое место": украинец стал чемпионом мира по шахматам среди любителей

Украинец Алексей Геращенко завоевал титул чемпиона мира по шахматам среди любителей, во время чемпионата, который проходил с 6 по 14 мая на греческом острове Кос.

Всего участие в соревнованиях принимали 119 участников со всего мира, пишет издание E2e4.

Журналисты уточнили, что в соревнованиях в группе E (рейтинг FIDE 1651-1750) участвовали двое украинцев — киевлянин Алексей Геращенко и львовянин Богдан Чайка.

"Геращенко занял чистое первое место с прекрасным результатом — 8 очков из 9-ти возможных и получил звание чемпиона мира по версии ACO в своей рейтинговой группе", — говорится в сообщении.

Алексей Геращенко вместе с другими игроками-любителями в шахматы Фото: Facebook

Богдан Чайка с 6 очками поделил 2-4 места, но по дополнительным показателям финишировал четвертым.

Соперниками наших игроков были шахматисты-любители из США, Канады, Швейцарии, Германии, Франции и других государств.

