"Чистое первое место": украинец стал чемпионом мира по шахматам среди любителей
Украинец Алексей Геращенко завоевал титул чемпиона мира по шахматам среди любителей, во время чемпионата, который проходил с 6 по 14 мая на греческом острове Кос.
Всего участие в соревнованиях принимали 119 участников со всего мира, пишет издание E2e4.
Журналисты уточнили, что в соревнованиях в группе E (рейтинг FIDE 1651-1750) участвовали двое украинцев — киевлянин Алексей Геращенко и львовянин Богдан Чайка.
"Геращенко занял чистое первое место с прекрасным результатом — 8 очков из 9-ти возможных и получил звание чемпиона мира по версии ACO в своей рейтинговой группе", — говорится в сообщении.
Богдан Чайка с 6 очками поделил 2-4 места, но по дополнительным показателям финишировал четвертым.
Соперниками наших игроков были шахматисты-любители из США, Канады, Швейцарии, Германии, Франции и других государств.
Напомним, Элина Свитолина одолела четвертую ракетку мира и вышла в финал турнира WTA.
Фокус также писал о том, что Шакира презентовала гимн Чемпионата мира-2026.