"Чисте перше місце": українець став чемпіоном світу з шахів серед аматорів

Українець Олексій Геращенко виборов тиутл чемпіона світу з шахів серед аматорів, під час чемпіоната, що відбувався з 6 по 14 травня на грецькому острові Кос.

Загалом участь у змаганнях брали 119 учасників з усього світу, пише видання E2e4.

Журналісти уточнили, що у змаганнях у групі E (рейтинг FIDE 1651-1750) брали участь двоє українців — киянин Олексій Геращенко та львів’янин Богдан Чайка.

"Геращенко посів чисте перше місце з прекрасним результатом — 8 очок із 9-ти можливих і здобув звання чемпіону світу за версією ACO у своїй рейтинговій групі", — йдеться у повідомленні.

Олексій Геращенко разом з іншими гравцями-аматорами у шахи Фото: Facebook

Богдан Чайка з 6 очками поділив 2-4 місця, але за додатковими показниками фінішував четвертим.

Суперниками наших гравців були шахісти-аматори з США, Канади, Швейцарії, Німеччини, Франції та інших держав.

Відео дня

Нагадаємо, Еліна Світоліна здолала четверту ракетку світу та вийшла до фіналу турніру WTA.

Фокус також писав про те, що Шакіра презентувала гімн Чемпіонату світу-2026.