"Непростой момент": Ракицкий объявил о завершении карьеры профессионального футболиста

Бывший игрок донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры профессионального футболиста.

При этом он продолжит свой путь в футболе в другой роли, заявил сам Ракицкий в своем Instagram.

"Хочу по-человечески поблагодарить всех, кто поддерживал меня все эти годы. Кто радовался победам, переживал поражения и проходил этот путь вместе со мной. Сегодня я завершаю этап своей жизни как профессиональный футболист, который получил 30 трофеев на самом высоком уровне. И продолжаю жить футболом уже в новой роли — тренера или спортивного функционера — увидим позже", — написал Ракицкий.

Он уточнил, что футбол был его жизнью 30 лет и она полностью была построена вокруг футбола.

"Именно поэтому этот момент для меня особенный и непростой одновременно", — пояснил футболист.

Ракицкий поблагодарил своих бывших тренеров, клуб "Шахтер" и лично Рината Ахметова за пройденный путь.

"Вы подарили мне лучшие возможности и помогли осуществить все футбольные мечты. Увидимся в футболе", — подчеркнул Ракицкий.

