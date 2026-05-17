"Непростий момент": Ракіцький оголосив про завершення кар'єри професійного футболіста

Колишній гравець донецького "Шахтаря" Ярослав Ракіцький оголосив про завершення кар'єри професійного футболіста.

Водночас він продовжить свій шлях у футболі в іншій ролі, заявив сам Ракіцький у своєму Instagram.

"Хочу по-людськи подякувати всім, хто підтримував мене всі ці роки. Хто радів перемогам, переживав поразки та проходив цей шлях разом зі мною. Сьогодні я завершую етап свого життя як професійний футболіст, який здобув 30 трофеїв на найвищому рівні. І продовжую жити футболом уже в новій ролі — тренера або спортивного функціонера — побачимо згодом", — написав Ракіцький.

Він уточнив, що футбол був його життям 30 років і воно повністю було побудваное навколо футболу.

"Саме тому цей момент для мене особливий і непростий водночас", — пояснив футболіст.

Ракіцький подякував своїм колишнім тренерам, клубу "Шахтар" та особисто Рінату Ахметову за пройдений шлях.

"Ви подарували мені найкращі можливості та допомогли здійснити всі футбольні мрії. Побачимось у футболі", — наголосив Ракіцький.

