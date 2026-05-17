Длился 17 секунд: исторический бой звезд ММА завершился молниеносной победой (видео)

Историческое событие для женского ММА, которое готовили годами, завершилось почти мгновенно. На долгожданную встречу между Рондой Роузи и Джиной Карано хватило менее 20 секунд.

Американская дзюдоистка, специалистка по смешанным боевым искусствам Ронда Роузи победила американскую тайскую боксерку Джину Карано на 17 секунде первого раунда. Об этом сообщает Netflix, который транслировал бой.

Роузи применила против соперницы свой фирменный болевой прием "армбар", который заставил ее сдаться.

Роузи и Карано

39-летняя Роузи и 44-летняя Карано считаются одними из самых выдающихся женщин-бойцов в истории ММА, однако Карано не дралась с 2009 года, а Роузи ушла из спорта в 2016 году.

Карано признала, что бой для нее был слишком быстрым, однако возвращение в клетку через 17 лет она уже считает победой.

В свою очередь Роузи исключила, что после этого поединка вернется в большой спорт, отметив, что бой был "одноразовой" акцией. Собственно, именно из-за Джины, которую она бесконечно уважает, спортсменка ненадолго и появилась в мероприятии промоутерской компании Most Valuable Promotions, которую основал Джейк Пол.

За эту победу Роузи получила 2,2 миллиона долларов, а Карано заработала 1,05 миллиона долларов.

