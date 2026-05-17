Тривав 17 секунд: історичний бій зірок ММА завершився блискавичною перемогою (відео)

Історична подія для жіночого ММА, яку готували роками, завершилася майже миттєво. На довгоочікувану зустріч між Рондою Роузі та Джиною Карано вистачило менше 20 секунд.

Американська дзюдоїстка, спеціалістка зі змішаних бойових мистецтв Ронда Роузі перемогла американську тайську боксерку Джину Карано на 17 секунді першого раунду. Про це повідомляє Netflix, який транслював бій.

Роузі застосувала проти суперниці свій фірмовий больовий прийом "армбар", який змусив її здатися.

39-річна Роузі та 44-річна Карано вважаються найвидатнішими жінками-бійцями в історії ММА, проте Карано не билася з 2009 року, а Роузі пішла зі спорту в 2016 році.

Карано визнала, що бій для неї був надто швидким, проте повернення у клітку через 17 років вона вже вважає перемогою.

Своєю чергою Роузі виключила, що після цього поєдинку повернеться у великий спорт, наголосивши, що бій був "одноразовою" акцією. Власне, саме через Джину, яку вона безмежно поважає, спортсменка ненадовго й з'явилася у заході промоутерської компанії Most Valuable Promotions, яку заснував Джейк Пол.

За цю перемогу Роузі отримала 2,2 мільйона доларів, а Карано заробила 1,05 мільйона доларів.

