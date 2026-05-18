"Стена чемпионов" и самая популярная гонка в мире: что известно о гран-при Канады в Формуле-1

В эти выходные состоится очередной этап Формулы-1 — на этот раз пилоты выедут на трассу в Канаде. Гонки "королевы автоспорта" проходят здесь с 1967 года. Правда за это время успела несколько раз измениться трасса, на которой проходят ежегодные соревнования

За почти 60 лет гонки в Канаде подарили болельщикам немало исторических моментов, а в 2005 году гран-при Канады стало третьим по популярности спортивным событием года во всем мире, уступив лишь Супербоулу XXXIX, который занял первое место, и финалу Лиги чемпионов УЕФА того года. Фокус рассказывает самое интересное факты о трассе, где пройдет гран-при Канады 2026 года.

В Канаде было три разные трассы для Формулы-1

В 1967 году состоялось первое гран-при Канады. Тогда гонщики вышли на трассу "Моспорт-парк" в Боуменвилле, Онтарио. Однако в последующие несколько лет она чередовалась с другой трассой — "Мон-Тремблан" в Квебеке.

С 1971 года, объясняя это необходимостью безопасности, руководство Формулы перенесло гонки на трассу в Моспорт, но уже в 1978 и ее перестали признавать безопасной, перенеся гонки на нынешнюю трассу — "Автодром имени Жиля Вильнева" — которая тогда, правда, носила другое имя "Иль Нотр-Дам". А вот Жиль Вильнев стал первым победителем гран-при на новой трассе. Новое имя трасса получила в 1982 году, вскоре после смерти канадского гонщика.

Гоночная трасса расположена на острове Нотр-Дам, искусственном острове в реке Святого Лаврентия, большая часть которого была первоначально построена для Всемирной выставки "Экспо 1967".

Гран-при Канады

За годы своего существования трасса претерпела пять изменений, пока в 2002 году не была утверждена та конфигурация, которая используется поныне. Трасса имеет 14 поворотов.

На трассе в Канаде часто выбегают животные

Особенностью трассы является то, что на нее нередко попадают дикие животные, в частности — сурки. Перед проведением гран-при организаторы отлавливают и перевозят на соседний остров Иль-Сент-Элен немало этих животных. Правда раз в несколько лет регулярно случаются эпизоды, когда пилоты Ф1 наезжают на сурков.

Самая популярная гонка мира

В 2005 году исследование телевидения показало, что Гран-при в Канаде стало третьим по популярности спортивным событием в мире, уступив только Супербоулу и финалу Лиги Чемпионов. Стоит отметить, что эти два соревнования являются финальными, тогда как Гран-при Канады просто является одним из этапов в календаре Формулы-1.

Сама гонка прошла 13 июня: то есть никакого "решающего" значения для чемпионства она не имела. В общем ту гонку посмотрели 51 миллион человек.

Интересно, что авторы рейтинга отмечали, что прошлогоднее гран-при Канады уступило по количеству зрителей канадской гонке 2004 года, которая, вдобавок, проходила параллельно с одним из самых просматриваемых поединков футбольного Евро-2004 между Англией и Францией, "поэтому фанаты вынуждены были выбирать".

Гонка имеет свою "стену чемпионов"

Финальный поворот "Автодрома Жиля Вильнева" стал хорошо известен авариями с участием бывших чемпионов мира, из-за чего стена после него стала известна как "Стена чемпионов". В 1999 году Дэймон Гилл, Михаэль Шумахер и Жак Вильнев врезались в одну и ту же стену на последней шикане.

В 2026 году гран-при Канады претерпит изменения

2026 год подарит изменения на канадском гран-при — болельщики смогут увидеть больше соревнований. Так, впервые в истории в Канаде пройдет "спринт-неделя" — вместо традиционного формата из трех практик, квалификации и гонки в Канаде зрители увидят одну практику, спринт-квалификацию, спринт, квалификацию к гонке и собственно саму гонку.

Для гонщиков это также шанс заработать больше очков за уикенд — 33 вместо 25.

Прошлогодняя гонка подарила аварию двух лидеров чемпионата

В 2025 году гонка в Канаде стала одной из самых драматичных в сезоне. Перед началом гонки лидером сезона был Оскар Пиастри, который опережал своего напарника по "Макларен" на 10 очков. На тот момент все выглядело так, будто бороться за титул будут только эти двое.

В конце 66-го из 70 кругов Ландо Норрис, который ехал пятым, попытался агрессивно обойти Оскара Пиастри на прямой "старт-финиш", но наехал на траву, зацепил болид своего напарника и остался в стене.

Эта авария вызвала появление автомобиля безопасности, под которым и завершилась гонка. Победителем стал британский пилот "Мерседес" Джордж Рассел, а Пиастри таки финишировал четвертым.

У нынешней гонки нет явного фаворита в этом году

Последнее гран-при Майами показало, что за лидерство могут бороться пилоты команд "Макларен", "Мерседес", "Феррари", а также пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Поэтому сейчас гонка в Канаде не имеет явного фаворита, из-за чего интерес к ней повышается еще больше.

В 2026 году Формула-1 ввела новый регламент, на который разные команды реагируют по-разному.

Когда пройдет гран-при Канады

Традиционно гран-при пройдет с пятницы по воскресенье. В пятницу зрители смогут посмотреть первую практику, которая продлится с 19:30 до 20:30 по Киеву. А уже в 23:30 начнется спринт-квалификация.

В субботу в 19:00 болельщиков будет ждать спринт-гонка, а в 23:00 — квалификация к основной гонке.

А в воскресенье "десертом" этой недели станет захватывающая гонка, которая начнется в 23:00. 22 лучших водителя мира будут соревноваться за победу на гран-при Канады.

Где смотреть гран-при Канады

В Украине официальным транслятором Формулы-1 является платформа и канал Setanta Sports. В то же время существует также возможность посмотреть гонку через подписку на F1TV. Там, в отличие от украинской трансляции, будет доступна также трансляция первой практики.

Напомним, что из-за войны на Ближнем Востоке были отменены два этапа Формулы-1 — в Бахрейне и Саудовской Аравии.

