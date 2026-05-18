"Стіна чемпіонів" та найпопулярніша гонка у світі: що відомо про гран-прі Канади у Формулі-1

Цими вихідними відбудеться черговий етап Формули-1 — цього разу пілоти виїдуть на трасу в Канаді. Гонки "королеви автоспорту" проходять тут з 1967 року. Щоправда за цей час встигла декілька разів змінитися траса, на якій проходять щорічні змагання

За майже 60 років гонки в Канаді подарували вболівальникам чимало історичних моментів, а в 2005 році гран-прі Канади стало третьою за популярністю спортивною подією року в усьому світі, поступившись лише Супербоулу XXXIX, який посів перше місце, та фіналу Ліги чемпіонів УЄФА того року. Фокус розповідає найцікавіше факти про трасу, де пройде гран-прі Канади 2026 року.

У Канаді було три різні траси для Формули-1

У 1967 році відбулося перше гран-прі Канади. Тоді гонщики вийшли на трасу "Моспорт-парк" у Боуменвіллі, Онтаріо. Однак у наступні декілька років вона чергувалася з іншою трасою — "Мон-Тремблан" у Квебеку.

З 1971 року, пояснюючи це безпековою необхідністю, керівництво Формули перенесло гонки на трасу в Моспорт, але вже в 1978 і її перестали визнавати безпечною, перенісши гонки на нинішню трасу — "Автодром імені Жиля Вільнева" — яка тоді, щоправда, носила інше ім'я "Іль Нотр-Дам". А от Жиль Вільнев став першим переможцем гран-прі на новій трасі. Нове ім'я траса отримала в 1982 році, незабаром після смерті канадського гонщика.

Гоночна траса розташована на острові Нотр-Дам , штучному острові в річці Святого Лаврентія, більша частина якого була спочатку збудована для Всесвітньої виставки "Експо 1967".

Гран-прі Канади Фото: Sky Sports

За роки свого існування траса зазнала п'ять змін, аж допоки в 2002 році не було затверджено ту конфігурацію, яка використовується понині. Траса має 14 поворотів.

На трасі в Канаді часто вибігають тварини

Особливістю траси є те, що на неї нерідко потрапляють дикі тварини, зокрема — бабаки. Перед проведенням гран-прі організатори відловлює та перевозить до сусіднього острова Іль-Сент-Елен чимало цих тварин. Щоправда раз на декілька років регулярно трапляються епізоди, коли пілоти Ф1 наїжджають бабаків.

Найпопулярніша гонка світу

У 2005 році дослідження телебачення показало, що гран-прі в Канаді стало третьою найпопулярнішою спортивною подією в світі, поступившись лише Супербоулу та фіналу Ліги Чемпіонів. Варто зазначити, що ці два змагання є фінальними, тоді як гран-прі Канади просто є одним з етапів у календарі Формули-1.

Сама гонка пройшла 13 червня: тобто жодного "вирішального" значення для чемпіонства вона не мала. Загалом ту гонку переглянули 51 мільйон осіб.

Цікаво, що автори рейтингу відзначали, що тогорічне гран-прі Канади поступилося за кількістю глядачів канадській гонці 2004 року, яка, на додачу, проходила паралельно з одним з найбільш переглянутих поєдників футбольного Євро-2004 між Англією та Францією, "тож фанати змушені були обирати".

Гонка має свою "стіну чемпіонів"

Фінальний поворот "Автодрома Жиля Вільньова" став добре відомим аваріями за участю колишніх чемпіонів світу, через що стіна після нього стала відома як "Стіна чемпіонів". У 1999 році Деймон Гілл, Міхаель Шумахер та Жак Вільньов врізалися в одну й ту саму стіну на останній шикані.

У 2026 році гран-прі Канади зазнає змін

2026 рік подарує зміни на канадському гран-прі — вболівальники зможуть побачити більше змагань. Так, вперше в історії у Канаді пройде "спринт-тиждень" — замість традиційного формату з трьох практик, кваліфікації та гонки у Канаді глядачі побачать одну практику, спринт-кваліфікацію, спринт, кваліфікацію до гонки та власне саму гонку.

Для гонщиків це також шанс заробити більше очок за вікенд — 33 замість 25.

Минулорічна гонка подарувала аварію двох лідерів чемпіонату

У 2025 році гонка в Канаді стала однією з найдраматичніших в сезоні. Перед початком гонки лідером сезону був Оскар Піастрі, який випереджав свого напарника по "Макларен" на 10 очок. На той момент усе виглядало так, ніби боротися за титул будуть тільки ці двоє.

Наприкінці 66-го з 70 кіл Ландо Норріс, який їхав п'ятим, спробував агресивно обійти Оскара Піастрі на прямій "старт-фініш", але наїхав на траву, зачепив болід свого напарника та залишився у стіні.

Ця аварія викликала появу автомобіля безпеки, під яким і завершилася гонка. Переможцем став британський пілот "Мерседес" Джордж Рассел, а Піастрі таки фінішував четвертим.

У цьогорічної гонки немає явного фаворита

Останнє гран-прі Майамі показало, що за лідерство можуть боротися пілоти команд "Макларен", "Мерседес", "Феррарі", а також пілот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Тож наразі гонка в Канаді немає явного фаворита, через що інтерес до неї підвищується ще більше.

У 2026 році Формула-1 запровадила новий регламент, на який різні команди реагують по-різному.

Коли пройде гран-прі Канади

Традиційно гран-прі пройде з п'ятниці по неділю. У п'ятницю глядачі зможуть подивитися першу практику, яка триватиме з 19:30 до 20:30 за Києвом. А вже о 23:30 розпочнеться спринт-кваліфікація.

У суботу о 19:00 на вболівальників чекатиме спринт-гонка, а о 23:00 — кваліфікація до основної гонки.

А у неділю "десертом" цього тижня стане захоплива гонка, яка розпочнеться о 23:00. 22 найкращі водії світу змагатимуться за перемогу на гран-прі Канади.

Де дивитися гран-прі Канади

В Україні офіційним транслятором Формули-1 є платформа та канал Setanta Sports. Водночас існує також можливість подивитися гонку через підписку на F1TV. Там, на відміну від української трансляції, буде доступна також трансляція першої практики.

