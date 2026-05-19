Один из самых титулованных тренеров в истории Пеп Гвардиола покинет "Ман Сити": кто его заменит

Легендарный испанский тренер Пеп Гвардиола покинет "Манчестер Сити", в котором работал с 2016 года, по завершению сезона 2025/26. Официально о своем решении он пока не объявлял.

У команды остается еще два матча до завершения сезона. В то же время тот факт, что Пеп покинет "Сити" подтвердили журналист Давид Орнштейн и Фабрицио Романо.

В качестве главного тренера "Ман Сити" Гвардиола добыл 20 трофеев, сохраняя теоретические шансы на победу и в этом сезоне Английской Премьер-Лиги. В частности, речь идет о 6 титулах чемпиона Англии, а также первая в истории клуба Лига Чемпионов. Всего за свою карьеру Пеп тренировал "Барселону", "Баварию" и "Манчестер Сити", получив более 40 трофеев.

9 ноября 2025 года Гвардиола провел свой тысячный матч в тренерской карьере. Почти 600 из них пришлись на период в "Манчестер Сити".

Как сообщили источники ESPN, "Сити" намерен переименовать трибуну на стадионе "Этихад" в честь Гвардиолы.

Гвардиола не хотел, чтобы о его уходе знали до конца сезона

По данным издания The Sun, Пеп Гвардиола был возмущен, когда в сети появилась информация о его уходе. Ведь уже сегодня, 19 мая, состоится важная для чемпионской гонки игра "Ман Сити" против "Борнмута".

По данным источников, он собрал игроков на созвон в онлайн-формате поздно вечером, чтобы подтвердить, что он покидает клуб, и извиниться, что они узнали об этом таким образом.

Еще в субботу игрокам говорили о том, что испанский специалист никуда не уйдет. В то же время пока неизвестно, продолжит ли, а если да, то где именно продолжит карьеру Пеп Гвардиола. Ранее он неоднократно говорил о желании поработать в национальной сборной.

Кто заменит Гвардиолу на посту главного тренера

По данным Фабрицио Романо, замена для Пепа Гвардиолы уже найдена — команду в следующем сезоне возглавит итальянец Энцо Мареска.

Ранее Мареска работал ассистентом Пепа Гвардиолы. С 2023 по 2024 он возглавлял "Лестер", с которым выиграл второй по силе английский дивизион, выведя команду в АПЛ. После этого он полтора сезона проработал в лондонском "Челси", с которым летом 2025 выиграл Клубный Чемпионат мира.

В то же время из-за конфликта с руководством 1 января 2026 года сообщили о том, что Мареска покинет "Челси".

В январе 2025 года стало известно, что Пеп развелся со своей женой после 30 лет совместной жизни. Болельщики считают, что проблемы в личной жизни влияли на тренера "Ман Сити" и его работу.

В апреле 2021 года Гвардиола обошел по количеству завоеванных титулов легендарного украинского тренера Валерия Лобановского.