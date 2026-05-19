Один з найтитулованіших тренерів в історії Пеп Гвардіола залишить "Ман Сіті": хто його замінить

Легендарний іспанський тренер Пеп Гвардіола залишить "Манчестер Сіті", в якому працював з 2016 року, по завершенню сезону 2025/26. Офіційно про своє рішення він наразі не оголошував.

У команди залишається ще два матчі до завершення сезону. Водночас той факт, що Пеп залишить "Сіті" підтвердили журналіст Давід Орнштейн та Фабріціо Романо.

У якості головного тренера "Ман Сіті" Гвардіола здобув 20 трофеїв, зберігаючи теоретичні шанси на перемогу і в цьому сезоні Англійської Прем'єр-Ліги. Зокрема, йдеться про 6 титулів чемпіона Англії, а також перша в історії клуба Ліга Чемпіонів. Загалом за свою кар'єру Пеп тренував "Барселону", "Баварію" та "Ман Сіті", здобувши понад 40 трофеїв.

9 листопада 2025 року Гвардіола провів свій тисячний матч у тренерській кар'єрі. Майже 600 з них припали на період у "Манчестер Сіті".

Відео дня

Як повідомили джерела ESPN, "Сіті" має намір перейменувати трибуну на стадіоні "Етіхад" на честь Гвардіоли.

Гвардіола не хотів, щоб про його відхід знали до кінця сезону

За даними видання The Sun, Пеп Гвардіола був обурений, коли у мережі з'явилася інформація про його відхід. Адже вже сьогодні, 19 травня, відбудеться важлива для чемпіонської гонки гра "Ман Сіті" проти "Борнмута".

За даними джерел, він зібрав гравців на зідзвон в онлайн-форматі пізно ввечері, аби підтвердити, що він залишає клуб, та вибачитися, що вони дізналися про це таким чином.

Ще в суботу гравцям говорили про те, що іспанський спеціаліст нікуди не піде. Водночас наразі невідомо, чи продовжить, а якщо так, то де саме продовжить кар'єру Пеп Гвардіола. Раніше він неодноразово говорив про бажання попрацювати у національній збірній.

Хто замінить Гвардіолу на посаді головного тренера

За даними Фабріціо Романо, заміна для Пепа Гвардіола вже знайдена — команду в наступному сезоні очолить італієць Енцо Мареска.

Раніше Мареска працював асистентом Пепа Гвардіоли. З 2023 до 2024 він очолював "Лестер", з яким виграв другий за силою англійський дивізіон, вивівши команду в АПЛ. Після цього він півтора сезона пропрацював у лондонському "Челсі", з яким влітку 2025 виграв Клубний Чемпіонат світу.

Водночас через конфлікт з керівництвом 1 січня 2026 року повідомили про те, що Мареска залишить "Челсі".

У січні 2025 року стало відомо, що Пеп розлучився зі своєю дружиною після 30 років спільного життя. Вболівальники вважають, що проблеми в особистому житті впливали на тренера "Ман Сіті" та його роботу.

У квітні 2021 Гвардіола обійшов за кількістю завойованих титулів легендарного українського тренера Валерія Лобановського.