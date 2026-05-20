Работает полицейским: украинец стал чемпионом Европы по гиревому спорту

Полицейский из Ривненской области Андрей Бережнюк завоевал "золото" чемпионата Европы по гиревому спорту.

Он превзошел норматив Мастера спорта Международного класса на 22 подъема, сообщила пресс-служба Национальной полиции в Ривненской области.

"Лейтенант полиции в составе Национальной сборной Украины завоевал золото в весовой категории 95 кг в упражнении рывок с произвольной сменой рук, выполнив 266 подъемов. Таким образом, Андрей Бережнюк не только выполнил норматив Мастера спорта Международного класса, но и превзошел его на 22 подъема", — говорится в сообщении.

Андрей Бережнюк поднимает гирю Фото: Національна поліція

Сами соревнования проходили с 14 по 17 мая в городе Йорк в Великобритании.

Украинец стал чемпионом среди 320 участников из 22 стран мира.

Андрей Бережнюк на пьедестале Фото: Національна поліція

