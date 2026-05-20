Працює поліцейським: українець став чемпіоном Європи з гирьового спорту
Поліцейський з Рівненської області Андрій Бережнюк виборов "золото" чемпіонату Європи з гирьового спорту.
Він перевершив норматив Майстра спорту Міжнародного класу на 22 підйоми, повідомила пресслужба Національної поліції в Рівненській області.
"Лейтенант поліції у складі Національної збірної України виборов золото у ваговій категорії 95 кг у вправі ривок з довільною зміною рук, виконавши 266 підйомів. Таким чином, Андрій Бережнюк не лише виконав норматив Майстра спорту Міжнародного класу, а й перевершив його на 22 підйоми", — йдеться у повідомленні.
Самі змагання відбувалися з 14 по 17 травня у місті Йорк у Великій Британії.
Українець став чемпіоном серед 320 учасників з 22 країн світу.
