Працює поліцейським: українець став чемпіоном Європи з гирьового спорту

Поліцейський з Рівненської області Андрій Бережнюк виборов "золото" чемпіонату Європи з гирьового спорту.

Він перевершив норматив Майстра спорту Міжнародного класу на 22 підйоми, повідомила пресслужба Національної поліції в Рівненській області.

"Лейтенант поліції у складі Національної збірної України виборов золото у ваговій категорії 95 кг у вправі ривок з довільною зміною рук, виконавши 266 підйомів. Таким чином, Андрій Бережнюк не лише виконав норматив Майстра спорту Міжнародного класу, а й перевершив його на 22 підйоми", — йдеться у повідомленні.

Андрій Бережнюк піднімає гирю Фото: Національна поліція

Самі змагання відбувалися з 14 по 17 травня у місті Йорк у Великій Британії.

Українець став чемпіоном серед 320 учасників з 22 країн світу.

Андрій Бережнюк на п'єдесталі Фото: Національна поліція

