В финале одолели "нейтральных": украинки стали чемпионками Европы по стендовой стрельбе (фото)

Украинская женская команда из Киевской области победила на чемпионате Европы U-18 по стендовой стрельбе, который проходил с 14 по 20 мая в Хорватии.

В финале украинки одолели так называемых "нейтральных" спортсменок, сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

Команда Киевщины выиграла золото в командной дисциплине, в упражнении TRAP TRIO. В состав команды входили:

Кристина Хильченко;

Екатерина Гончарук;

Мария Подданова.

Представительницы Украины на чемпионате Европы по стендовой стрельбе Фото: КОВА

"В финале наши спортсменки уверенно победили команду так называемых "индивидуальных нейтральных спортсменок" со счетом 6:0. Все три серии остались за украинками, что обеспечило им безоговорочное чемпионство Европы", — говорится в сообщении пресс-службы КОВА.

Украинка стреляет на чемпионате Фото: КОВА

Отмечается, что чемпионат Европы среди спортсменов в возрасте до 18 лет в этом году собрал рекордное количество участников — 109 атлетов из 20 стран. Спортсмены разыгрывали награды в индивидуальных, парных (дуэты) и командных дисциплинах.

Пьедестал чемпионата Европы по стендовой стрельбе среди женщин Фото: КОВА

