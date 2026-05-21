У фіналі здолали "нейтральних": українки стали чемпіонками Європи зі стендової стрільби (фото)
Українська жіноча команда з Київської області перемогла на чемпіонаті Європи U-18 зі стендової стрільби, що відбувався з 14 по 20 травня у Хорватії.
У фіналі українки здолали так званих "нейтральних" спортсменок, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.
Команда Київщини виграла золото у командній дисципліні, у вправі TRAP TRIO. До складу команди входили:
- Христина Хільченко;
- Катерина Гончарук;
- Марія Підданова.
"У фіналі наші спортсменки впевнено перемогли команду так званих "індивідуальних нейтральних спортсменок" із рахунком 6:0. Усі три серії залишилися за українками, що забезпечило їм беззаперечне чемпіонство Європи", — йдеться у повідомленні пресслужби КОВА.
Зазначається, що чемпіонат Європи серед спортсменів віком до 18 років цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників — 109 атлетів із 20 країн. Спортсмени розігрували нагороди в індивідуальних, парних (дуети) та командних дисциплінах.
