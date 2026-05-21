У фіналі здолали "нейтральних": українки стали чемпіонками Європи зі стендової стрільби (фото)

Українська жіноча команда з Київської області перемогла на чемпіонаті Європи U-18 зі стендової стрільби, що відбувався з 14 по 20 травня у Хорватії.

У фіналі українки здолали так званих "нейтральних" спортсменок, повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

Команда Київщини виграла золото у командній дисципліні, у вправі TRAP TRIO. До складу команди входили:

Христина Хільченко;

Катерина Гончарук;

Марія Підданова.

Представниці України на чемпіонаті Європи зі стендової стрільби Фото: КОВА

"У фіналі наші спортсменки впевнено перемогли команду так званих "індивідуальних нейтральних спортсменок" із рахунком 6:0. Усі три серії залишилися за українками, що забезпечило їм беззаперечне чемпіонство Європи", — йдеться у повідомленні пресслужби КОВА.

Українка стріляє на чемпіонаті Фото: КОВА

Зазначається, що чемпіонат Європи серед спортсменів віком до 18 років цьогоріч зібрав рекордну кількість учасників — 109 атлетів із 20 країн. Спортсмени розігрували нагороди в індивідуальних, парних (дуети) та командних дисциплінах.

Відео дня

П'єдестал чемпіонату Європи зі стендової стрільби серед жінок Фото: КОВА

Нагадаємо, українець, який працює поліцейським, став чемпіоном Європи з гирьового спорту.

Фокус також писав про те, що українець Олексій Геращенко став чемпіоном світу з шахів серед аматорів.