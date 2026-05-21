Легенда сборной Украины Тарас Степаненко завершил карьеру: чем будет заниматься дальше

Легендарный украинский полузащитник Тарас Степаненко официально завершил карьеру. Всего он провел 633 поединка, 87 из которых — в составе национальной сборной.

Больше всего матчей Степаненко сыграл за донецкий "Шахтер". Символично, что последний свой матч в карьере Тарас сыграл именно против "горняков". Фокус вспоминает карьеру легенды украинского футбола.

Карьера Тараса Степаненко

Степаненко родился 8 августа 1989 года в селе Великая Новоселка Донецкой области. В возрасте 16 лет присоединился к академии запорожского "Металлурга", ведь именно в этом городе он жил.

"Запорожская футбольная школа сделала меня тем, кем я являюсь сегодня. Все, что было дальше — Лига чемпионов, национальная сборная, большой футбол — началось именно в Запорожье. Здесь формировался характер, сила воли и понимание, что благодаря тяжелому труду и вере в себя можно достичь мечты", — рассказывал впоследствии Степаненко.

Відео дня

В то же время он не забывал о городе и во время полномасштабной войны, вспоминая, что Запорожье находится под постоянными атаками российских оккупантов.

В частности, украинский футболист обращался к детям, растущим в прифронтовом городе:

"В такое тяжелое время, когда Запорожье — прифронтовой город и здесь опасно, очень важно, что спорт и футбол остаются в нашем городе и пытаются развиваться.

Сейчас для нашей молодежи есть большой шанс пробиться в большой футбол: много украинских футболистов играют за рубежом, и команды рассматривают молодых украинцев, потому что приглашать иностранцев дорого и не все хотят ехать. А молодые украинские футболисты ничем не хуже, а во многих случаях даже лучше. Поэтому если мечтать, идти к своей мечте и правильно работать — все получится".

11 мая 2010 года полузащитник подписал контракт с "Шахтером" на пять лет за неизвестную сумму, оставив "Металлург" вместе с Сергеем Кривцовым, который также присоединился к клубу на пять лет. Первый гол забил в ноябре 2010 года в ворота "Партизана".

В первые сезоны Степаненко был скорее опцией ротации в команде Мирчи Луческу, которая имела немало звездных бразильцев в составе. Однако после начала войны в 2014 году "Шахтер" вынужден был распрощаться с частью звезд. С того момента Тарас стал беспрекословно основным опорником клуба на следующие почти 10 лет.

Дебют в сборной произошел в ноябре 2010 года, когда Степаненко вышел на замену. Правда полноценно в качестве основного опорника национальной команды Степаненко закрепился после того, как начал стабильно играть в "Шахтере".

В частности, он сыграл в основе все матчи на Евро-2016, а также дважды вышел в старте на Евро-2020, которое проходило в 2021 году. В составе сборной Тарас Степаненко также успел дорасти до уровня капитана национальной команды.

Уход из "Шахтера" и завершение карьеры

Зимой 2025 года Тарас Степаненко принял решение покинуть "Шахтер", перейдя в стан турецкого "Эюспора". Интересно, что команду возглавлял Арда Туран, который сейчас является главным тренером "Шахтера".

Правда за год в Турции Степаненко сыграл лишь 18 матчей, после чего решил вернуться в Украину. Последние полгода карьеры Степаненко провел в ковалевском "Колосе", за который сыграл 5 матчей.

Последняя игра символично стала матчем против донецкого "Шахтера", за который Степаненко отыграл 439 матчей. На 60-й минуте матча под овации трибун экс-капитан "Шахтера" и сборной Украины завершил карьеру.

Тарас Степаненко — что известно о личной жизни

Несмотря на футбол Степаненко получил высшее образование. Он окончил кафедру экономики и туризма Запорожского национального технического университета.

С 2013 года он женат на Маргарите Степаненко — у семьи родилось трое сыновей — Ярослав, Святослав и Мирон.

Степаненко с семьей Фото: Zaxid.net

Жена спортсмена после начала полномасштабной войны уехала с детьми в Испанию.

Конфликт с Андреем Ярмоленко

Противостояние "Шахтера" и "Динамо" всегда было ожесточенным. Однако отношения Степаненко с легендой киевлян Андреем Ярмоленко стали особенными.

В последнем матче 1-го круга чемпионата Украины 2015/16 после матча с киевским "Динамо" Степаненко обменялся футболками с Андреем Ярмоленко. После этого Андрей выбросил его футболку на поле перед трибунами болельщиков "Динамо", а впоследствии не забрал ее.

Уже в следующей игре Степаненко отметил гол горняков, подбежав к трибуне болельщиков "Динамо" и поцеловав эмблему "Шахтера". Это вызвало конфликт между двумя командами.

Кульминацией стало то, что Ярмоленко ударил Степаненко ногой. В послематчевом интервью Тарас сказал, что его дружба с Ярмоленко завершилась, потому что тот не впервые некорректно действовал.

Серьезности добавляло и Евро, которое должно было начаться через 1,5 месяца после этого конфликта, ведь и Степаненко, и Ярмоленко были ключевыми игроками национальной команды. Уже 19 мая Ярмоленко извинился перед Тарасом и признал свою вину, после чего игроки пожали руки.

Впоследствии, Степаненко вспоминал, что во время игры в Турции созванивался с Ярмоленко, поэтому сейчас футболисты отвергли конфликты, оставив их в прошлом.

Жесткий фол против Молдовы

В составе сборной помимо надежной игры в обороне Тарас Степаненко запомнился и с негативной стороны. В матче против Молдовы Степаненко удалили за чрезвычайно грубый фол, хотя такая игра была и непреднамеренная.

Чем будет заниматься Степаненко после завершения карьеры

18 мая во время презентации нового главного тренера сборной Андреа Мальдеры стало известно, что Степаненко присоединится к тренерскому штабу национальной команды.

Он рассказал, что уже проводил консультации по составу национальной команды, в том числе и с Андреем Ярмоленко, который после определенного периода вне сборной возвращается в состав главной команды.

Степаненко отметил, что для него важно было понимать, что коллектив будет уважать его в новой роли. Футболисты в свою очередь назвали его хорошим выбором на должность тренера сборной.

"Это для меня даже большая мотивация, потому что я не могу их подвести", — сказал Степаненко.

18 мая Андреа Мальдера официально стал новым главным тренером сборной Украины по футболу. Контракт с ним подписали на два года с возможностью продления.

Ранее Фокус рассказывал, что первая игра Мальдеры во главе национальной команды также пройдет в мае — 31 мая во Вроцлаве на "Тарчинский Арена Вроцлав" сборная Украины сыграет товарищеский поединок против Польши. Следующая после Польши игра, которая была подтверждена официально, состоится 7 июня. Тогда в городе Оденсе сборная Украины сыграет товарищеский поединок против Дании.