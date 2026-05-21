Легенда збірної України Тарас Степаненко завершив кар'єру: чим займатиметься далі

Легендарний український півзахисник Тарас Степаненко офіційно завершив кар'єру. Загалом він провів 633 поєдинки, 87 з яких — у складі національної збірної.

Найбільше матчів Степаненко відіграв за донецький "Шахтар". Символічно, що останній свій матч у кар'єрі Тарас відіграв саме проти "гірників". Фокус згадує кар'єру легенди українського футболу.

Кар'єра Тараса Степаненка

Степаненко народився 8 серпня 1989 року у селі Велика Новосілка на Донеччині. У віці 16 років доєднався до академії запорізького "Металурга", адже саме в цьому місті він жив.

"Запорізька футбольна школа зробила мене тим, ким я є сьогодні. Усе, що було далі — Ліга чемпіонів, національна збірна, великий футбол — почалося саме в Запоріжжі. Тут формувався характер, сила волі й розуміння, що завдяки тяжкій праці та вірі в себе можна досягти мрії", — розповідав згодом Степаненко.

Водночас він не забував про місто і під час повномасштабної війни, згадуючи, що Запоріжжя перебуває під постійними атаки російських окупантів.

Зокрема, український футболіст звертався до дітей, що ростуть у прифронтовому місті:

"У такий тяжкий час, коли Запоріжжя — прифронтове місто і тут небезпечно, дуже важливо, що спорт і футбол залишаються в нашому місті та намагаються розвиватися.

Зараз для нашої молоді є великий шанс пробитися у великий футбол: багато українських футболістів грають за кордоном, і команди розглядають молодих українців, бо запрошувати іноземців дорого і не всі хочуть їхати. А молоді українські футболісти нічим не гірші, а в багатьох випадках навіть кращі. Тому якщо мріяти, йти до своєї мрії і правильно працювати — все вийде".

11 травня 2010 року півзахисник підписав контракт із «Шахтарем» на п'ять років за невідому суму, залишивши "Металург" разом із Сергієм Кривцовим, який також приєднався до клубу на п'ять років. Перший гол забив у листопаді 2010 року у ворота "Партизану".

У перші сезони Степаненко був скоріше опцією ротації в команді Мірчі Луческу, яка мала чимало зіркових бразильців у складі. Однак після початку війни у 2014 році "Шахтар" змушений був розпрощатися з частиною зірок. Із того моменту Тарас став беззаперечно основним опорником клубу на наступні майже 10 років.

Дебют у збірній стався у листопаді 2010 року, коли Степаненко вийшов на заміну. Щоправда повноцінно в якості основного опорника національної команди Степаненко закріпився після того, як почав стабільніше грати у "Шахтарі".

Зокрема, він відіграв в основі усі матчі на Євро-2016, а також двічі вийшов у старті на Євро-2020, яке проходило у 2021 році. У складі збірної Тарас Степаненко також встиг дорости до рівня капітана національної команди.

Відхід з "Шахтаря" і завершення кар'єри

Узимку 2025 року Тарас Степаненко ухвалив рішення залишити "Шахтар", перейшовши до стану турецького "Еюспору". Цікаво, що команду очолював Арда Туран, який зараз є головним тренером "Шахтаря".

Щоправда за рік у Туреччині Степаненко відіграв лише 18 матчів, після чого вирішив повернутися до України. Останній півроку кар'єри Степаненко провів у ковалівському "Колосі", за який відіграв 5 матчів.

Остання гра символічно стала матчем проти донецького "Шахтаря", за який Степаненко відіграв 439 матчів. На 60-й хвилині матчу під овації трибун екскапітан "Шахтаря" та збірної України завершив кар'єру.

Тарас Степаненко — що відомо про особисте життя

Попри футбол Степаненко здобув вищу освіту. Він закінчив кафедру економіки і туризму Запорізького національного технічного університету.

З 2013 року він одружений на Маргариті Степаненко — у родини народилося троє синів — Ярослав, Святослав і Мирон.

Степаненко з родиною Фото: Zaxid.net

Жінка спортсмена після початку повномасштабної війни виїхала з дітьми до Іспанії.

Конфлікт з Андрієм Ярмоленком

Протистояння "Шахтаря" та "Динамо" завжди було запеклим. Однак відносини Степаненка з легендою киян Андрієм Ярмоленком стали особливими.

У останньому матчі 1-го кола чемпіонату України 2015/16 після матчу з київським "Динамо" Степаненко обмінявся футболками з Андрієм Ярмоленком. Після цього Андрій викинув його футболку на поле перед трибунами вболівальників "Динамо", а згодом не забрав її.

Уже в наступній грі Степаненко відзначив гол гірників, підбігши до трибуни вболівальників "Динамо" та поцілувавши емблему "Шахтаря". Це викликало конфлікт між двома командами.

Кульмінацією стало те, що Ярмоленко вдарив Степаненка ногою. У післяматчевому інтерв'ю Тарас сказав, що його дружба з Ярмоленком завершилась, бо той не вперше некоректно діяв.

Серйозності додавало і Євро, яке мало початися за 1,5 місяці після цього конфлікту, адже і Степаненко, і Ярмоленко були ключовими гравцями національної команди. Уже 19 травня Ярмоленко вибачився перед Тарасом та визнав свою вину, після чого гравці потисли руки.

Згодом, Степаненко згадував, що під час гри в Туреччині зідзвонювався з Ярмоленком, тож зараз футболісти відкинули конфлікти, залишивши їх у минулому.

Жорсткий фол проти Молдови

У складі збірної крім надійної гри в обороні Тарас Степаненко запам'ятався і з негативного боку. У матчі проти Молдови Степаненка видалили за надзвичайно грубий фол, хоча така гра була і неумисна.

Чим займатиметься Степаненко після завершення кар'єри

18 травня під час презентації нового головного тренера збірної Андреа Мальдери стало відомо, що Степаненко долучиться до тренерського штабу національної команди.

Він розповів, що вже проводив консультації щодо складу національної команди, зокрема і з Андрієм Ярмоленком, який після певного періоду поза збірної повертається до складу головної команди.

Степаненко зазначив, що для нього важливо було розуміти, що колектив поважатиме його в новій ролі. Футболісти натомість назвали його гарним вибором на посаду тренера збірної.

"Це для мене навіть більша мотивація, тому що я не можу їх підвести", — сказав Степаненко.

18 травня Андреа Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України з футболу. Контракт із ним підписали на два роки з можливістю продовження.

Раніше Фокус розповідав, що перша гра Мальдери на чолі національної команди також пройде у травні — 31 травня у Вроцлаві на "Тарчинський Арена Вроцлав" збірна України зіграє товариський поєдинок проти Польщі. Наступна після Польщі гра, яка була підтверджена офіційно, відбудеться 7 червня. Тоді у місті Оденсе збірна України зіграє товариський поєдинок проти Данії.