В мире появился второй футболист-миллиардер за всю историю: Bloomberg рассказал кто он

С учетом рыночных показателей и доходов от инвестиций и спонсорства чистый капитал аргентинского футболиста Лионеля Месси превысил 1 миллиард долларов.

Начиная с 2007 года более 700 миллионов долларов он заработал только в виде зарплаты и бонусов, пишет Bloomberg.

Журналисты отметили, что зарплата Месси в его теперешней команде "Интер Майами" составляет от 70 до 80 миллионов долларов в год.

Соглашение с клубом также предусматривало инновационные преимущества для аргентинца, включая опцион на акционерный капитал, который дает ему право приобрести долю в клубе, совладельцем которого является бывший британский футболист Дэвид Бекхэм.

Кроме того, Месси активно развивает бизнес-проекты вне футбола.

В агентстве напомнили, что в 2024 году он выпустил спортивный напиток Más+ by Messi в партнерстве с Mark Anthony International SRL, а также стал инвестором аргентинской сети ресторанов El Club de la Milanesa.

Благодаря накопленному капиталу Месси стал вторым футболистом-миллиардером в мире за всю историю после португальца Криштиану Роналду.

