Фанаты Месси разгромили стадион в Калькутте: что произошло (видео)

Тысячи разъяренных фанатов забросали футбольное поле на стадионе "Солт Лейк" в Калькутте бутылками с водой и пластиковыми стульями после того, как не смогли рассмотреть аргентинского нападающего и игрока «Интер Майами» Лионеля Месси. Легенда футбола сейчас находится в турне по Индии.

Гнев фанатов вызвало то, что они, заплатив по 12000 рупий ($133) не получили желаемого. Месси вышел на поле, скрываясь за большой группой официальных лиц и знаменитостей, сообщает ВВС.

Тысячи болельщиков приехали на стадион, чтобы увидеть футболиста лично. Они скандировали лозунги, покупали футболки и носили повязки с надписью "Я люблю Месси".

Когда он через 20 минут покинул арену в окружении охранников, часть фанатов устроила погром на стадионе, разломав баннеры и палатки. Они также сломали футбольные ворота стадиона вместимостью 85 тысяч человек.

Изначально предполагалось, что победитель Кубка мира 2022 года, считающийся одним из величайших футболистов всех времен, сыграет короткий товарищеский матч на стадионе и проведет на поле не менее часа.

"Месси окружали только лидеры и актеры… Зачем тогда звали нас… У нас билеты за 12 000 рупий, но мы даже не смогли увидеть его лицо", — рассказал один из болельщиков на стадионе индийскому информационному агентству ANI.

Другой фанат признался, что люди заплатили сумму, эквивалентную месячной зарплате, чтобы увидеть восьмикратного обладателя "Золотого мяча".

"Я заплатил 5000 рупий за билет и пришел с сыном посмотреть на Месси, а не на политиков. Полицейские и военнослужащие делали селфи, и в этом виновато руководство", – жаловался он.

Месси провел на стадионе не более 20 минут

Полиция уже начала расследование по факту беспорядков и якобы даже задержала их организатора которого зовут Сатадру Дутта.

Губернатор Западной Бенгалии, К. В. Ананда Бозе, провел пресс-конференцию после мероприятия, на которой призвал к "немедленному аресту" организатора мероприятия, возврату денег за билеты, замораживанию банковских счетов организатора и выплате компенсации за любой ущерб, причиненный стадиону.

Сейчас власти выяснят, как организаторы могут вернуть деньги тем, кто купил билеты, добавил чиновник. Всеиндийская футбольная федерация (AIFF) заявила, что не участвовала в этом "частном мероприятии".

Турне Месси по Индии: что известно

Лионель Месси находится в Индии в рамках своего "тура величайшего игрока всех времен" (GOAT), серии рекламных мероприятий в Калькутте, Хайдарабаде, Мумбаи и Дели.

Его тур начался с открытия в Калькутте 21-метровой статуи самого Месси, которая собиралась в течение 27 дней командой из 45 человек.

Из соображений безопасности Месси появился на мероприятии виртуально. Футболиста в его коротком появлении в Калькутте сопровождали его товарищ по команде "Интер Майами" и звезда сборной Уругвая Луис Суарес, а также аргентинец Родриго де Пауль.

Статуя Месси в Калькутте

Ранее в тот же день с Месси встречался и болливудский актер Шах Рукх Кхан.

