Фанати Мессі розгромили стадіон у Калькутті: що сталося (відео)

Тисячі розлючених фанатів закидали футбольне поле на стадіоні "Солт Лейк" у Калькутті пляшками з водою і пластиковими стільцями після того, як не змогли розгледіти аргентинського нападника і гравця "Інтер Маямі" Ліонеля Мессі. Легенда футболу зараз перебуває в турне Індією.

Гнів фанатів викликало те, що вони, заплативши по 12000 рупій ($133) не отримали бажаного. Мессі вийшов на поле, ховаючись за великою групою офіційних осіб і знаменитостей, повідомляє ВВС.

Тисячі вболівальників приїхали на стадіон, щоб побачити футболіста особисто. Вони скандували гасла, купували футболки і носили пов'язки з написом "Я люблю Мессі".

Коли він за 20 хвилин залишив арену в оточенні охоронців, частина фанатів влаштувала погром на стадіоні, розламавши банери і намети. Вони також зламали футбольні ворота стадіону місткістю 85 тисяч осіб.

Спочатку передбачалося, що переможець Кубка світу 2022 року, якого вважають одним із найвидатніших футболістів усіх часів, зіграє короткий товариський матч на стадіоні та проведе на полі щонайменше годину.

"Мессі оточували тільки лідери й актори... Навіщо тоді кликали нас... У нас квитки за 12 000 рупій, але ми навіть не змогли побачити його обличчя", — розповів один із уболівальників на стадіоні індійському інформаційному агентству ANI.

Інший фанат зізнався, що люди заплатили суму, еквівалентну місячній зарплаті, щоб побачити восьмиразового володаря "Золотого м'яча".

"Я заплатив 5000 рупій за квиток і прийшов із сином подивитися на Мессі, а не на політиків. Поліцейські та військовослужбовці робили селфі, і в цьому винне керівництво", — скаржився він.

Мессі провів на стадіоні не більше 20 хвилин

Поліція вже почала розслідування за фактом заворушень і нібито навіть затримала їхнього організатора, якого звуть Сатадру Дутта.

Губернатор Західної Бенгалії, К. В. Ананда Бозе, провів пресконференцію після заходу, на якій закликав до "негайного арешту" організатора заходу, повернення грошей за квитки, заморожування банківських рахунків організатора та виплати компенсації за будь-яку шкоду, заподіяну стадіону.

Зараз влада з'ясує, як організатори можуть повернути гроші тим, хто купив квитки, додав чиновник. Всеіндійська футбольна федерація (AIFF) заявила, що не брала участі в цьому "приватному заході".

Турне Мессі Індією: що відомо

Ліонель Мессі перебуває в Індії в рамках свого "туру найвеличнішого гравця всіх часів" (GOAT), серії рекламних заходів у Калькутті, Гайдарабаді, Мумбаї та Делі.

Його тур розпочався з відкриття в Калькутті 21-метрової статуї самого Мессі, яку збирала впродовж 27 днів команда з 45 осіб.

З міркувань безпеки Мессі з'явився на заході віртуально. Футболіста в його короткій появі в Калькутті супроводжували його товариш по команді "Інтер Маямі" і зірка збірної Уругваю Луїс Суарес, а також аргентинець Родріго де Пауль.

Статуя Мессі в Калькутті

Раніше того ж дня з Мессі зустрічався і боллівудський актор Шах Рукх Кхан.

