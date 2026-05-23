У світі з'явився другий футболіст-мільярдер за всю історію: Bloomberg розповів хто він

З урахуванням ринкових показників та доходів від інвестицій і спонсорства чистий капітал аргентинського футболіста Ліонеля Мессі перевищив 1 мільярд доларів.

Починаючи з 2007 року понад 700 мільйонів доларів він заробив лише у вигляді зарплати та бонусів, пише Bloomberg.

Журналісти зазначили, що зарплата Мессі в його теперішній команді "Інтер Маямі" становить від 70 до 80 мільйонів доларів на рік.

Угода з клубом також передбачала інноваційні переваги для аргентинця, включаючи опціон на акціонерний капітал, який дає йому право придбати частку в клубі, співвласником якого є колишній британський футболіст Девід Бекхем.

Крім того, Мессі активно розвиває бізнес-проєкти поза футболом.

В агентстві нагадали, що у 2024 році він випустив спортивний напій Más+ by Messi у партнерстві з Mark Anthony International SRL, а також став інвестором аргентинської мережі ресторанів El Club de la Milanesa.

Завдяки накопиченому капіталу Мессі став другим футболістом-мільярдером у світі за всю історію після португальця Кріштіану Роналду.

