Роналду побудував особняк мрії за 30 млн фунтів із золотими кранами та особистим пляжем

Кріштіану Роналду готується до життя після футболу з великим розмахом. У Португалії майже закінчили будувати його величезний особняк за 30 мільйонів фунтів стерлінгів. Саме в ньому планує жити зірка футболу після того, як він закінчить кар'єру.

Розкішний маєток розташований в ексклюзивному прибережному курортному комплексі приблизно за 30 миль від Лісабона. Особняк зірки вже називають один із найбільших і найдорожчих приватних будинків у країні. Про це пише Daily Star.

Будівництво будівлі з вісьмома спальнями тривало понад три роки і нещодавно було завершено.

Особняк мрії

Особливу увагу було приділено деталям під час будівництва. У будинку встановили крани з чистого золота, використовували італійський мармур, а стіни прикрасили ексклюзивною фрескою Louis Vuitton, створеною спеціально для Роналду і його дружини Джорджини Родрігес.

Будівництво будівлі з вісьмома спальнями тривало понад три роки Фото: Daily Star

Для п'ятьох дітей футболіста було обладнано окрему ігрову зону, а головним бонусом став власний приватний пляж.

За даними джерел, Роналду навіть намагався викупити розташоване поруч поле для гольфу, щоб посилити безпеку і приватність, однак угода не відбулася.

Як живе Роналду

Новий особняк став лише частиною великого портфеля нерухомості спортсмена. Роналду вже володіє розкішним пентхаусом у Лісабоні з панорамним краєвидом на столицю, будинком на рідній Мадейрі з басейнами та власним футбольним полем, віллою в Турині зі спа-комплексом і апартаментами в Trump Tower у Нью-Йорку з видом на Центральний парк.

Для п'ятьох дітей футболіста було обладнано окрему ігрову зону, а головним бонусом став власний приватний пляж Фото: Daily Star

Під час виступів на Близькому Сході футболіст також проживає на так званому "Острові мільярдерів" — закритому комплексі з прямим виходом до океану, панорамним басейном, спа-зоною і посиленою системою безпеки.

Історія Роналду особливо заворожує його фанатів, адже один із найкращих футболістів сучасності народився і провів дитинство у Фуншалі, де грав у футбол босоніж. Сьогодні ж його статки оцінюють приблизно в 1,4 мільярда фунтів стерлінгів.

