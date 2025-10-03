Ніч в особняку Версаче: що приховує один із найрозкішніших готелів (фото)

Гостя номера зі США зізналася, що відчула себе справжньою зіркою, ночуючи в Villa Casa Casuarina — колишньому особняку Джанні Версаче, перетвореному на бутик-готель.

Під час заселення мандрівниці видали не пластикову карту, а золотий ключ із мініатюрним дзвіночком. Про це пише Bussines Insider.

За словами дівчини, зазвичай вона не тягнеться до розкоші, але ніч в особняку Джанні Версаче в Маямі (США) змінила все. У жовтні 2021 року мандрівниця забронювала найдоступніший номер у легендарному Villa Casa Casuarina. За 860 доларів (35 тисяч гривень) вона відчула себе розпещеним VIP-гостем.

Casa Casuarina була побудована ще в 1930-х роках, а 1992 року сам Джанні Версаче перетворив її на місце для прийомів і відпочинку своєї сім'ї та друзів. Тут бували принцеса Діана й Елтон Джон. Сьогодні вілла працює як розкішний бутик-готель, де зупиняються Кардаш'яни та інші зірки.

Готель, де зупиняються Кардашьяни та інші зірки Фото: bussines insider

Під час заселення мандрівниці видали не пластикову картку, а золотий ключ із мініатюрним дзвіночком — символом особняка. Уже тоді стало зрозуміло: попереду не просто ніч у готелі, а досвід, який можна порівняти з життям модельєра.

Гостя оселилася в номері "Аврора" на третьому поверсі. У ньому було величезне ліжко з балдахіном, м'які подушки, а розкішні халати створювали атмосферу, ніби весь особняк належав тільки їй. Справжнім відкриттям став душ із плиткою ручної роботи. Італійські косметичні засоби перетворили просте вмивання американки на спа-ритуал.

Гостя оселилася в номері "Аврора" Фото: bussines insider

Символом Villa Casa Casuarina вважається мозаїчний басейн, викладений тисячами плиток з 24-каратним золотом.

"Коли я пірнула у воду на очах у відвідувачів ресторану, я відчула себе найшикарнішою людиною на землі", — зізнається мандрівниця.

Дівчина зазначила, що вночі особняк нагадував їй музей через порожні коридори, вітражі, різьблені стелі. Вранці на гостей чекав сніданок із масляними булочками, беконом і свіжим апельсиновим соком.

"Я відчув себе не просто Кардаш'ян, а Версаче. Це почуття неоціненне", — зазначила американка.

