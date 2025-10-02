"Грабіж серед білого дня": відвідувачі були обурені ціною за класичний обід (фото)

Австралійці в соцмережах сперечаються через вартість класичної страви "fish and chips", замовленої в популярному ресторані Amberjacks Cottesloe в Перті.

Один із клієнтів замовив два шматки люціана по 26,45 долара кожен, маленьку порцію картоплі фрі за 10,35 долара, крабову паличку й ананас по 4,03 долара, кальмари за 18,40 долара і два соуси тартар по 3,34 долара. Загальна сума склала 96,39 австралійських долара (2600 гривень). Про це пише News.com.au.

"100 доларів за дві порції риби з картоплею і кілька гарнірів — це що за безумство?" — обурився чоловік.

На сайті ресторану зазначено, що ціни на картоплю і крабові палички зазвичай нижчі, що може свідчити про 15-відсоткову націнку у святковий день 29 вересня. Однак окремим рядком це в чеку не було відображено. Без надбавки замовлення коштувало б 81,93 долара (2200 гривень).

Чек на 96,39 доларів за рибу з картоплею фрі Фото: Reddit

Реакція соцмереж

Багато хто назвав ціну "грабунком серед білого дня" і "здирництвом". Одні дивувалися 10 доларам за маленьку порцію картоплі та більш ніж 3 доларам за соус.

Інші жартували: "Цю рибу, мабуть, виловлено в кришталево чистих водах Атлантиди". Дехто згадав минулі часи, коли "чотири порції риби та чипси коштували 30 доларів".

Але знайшлися й ті, хто став на бік бізнесу:

"Ви пішли в найдорожчу частину міста, у ресторан біля пляжу. Це не дивно".

"Націнка у 25 доларів за святковий день — справедлива, оренда в цьому районі явно недешева".

Інші зазначили, що клієнт обрав дорогі страви окремо, замість більш вигідних сетів.

Видання зазначає, що зростання цін на їжу відображає загальну тенденцію. За даними CreditorWatch, з квітня 2024 по квітень 2025 року 9,6% підприємств у сфері гостинності Австралії було закрито через високі витрати й зниження попиту.

