"Грабеж средь бела дня": посетители были возмущены ценой за классический обед (фото)

Австралийцы в соцсетях спорят из-за стоимости классического блюда "fish and chips", заказанного в популярном ресторане Amberjacks Cottesloe в Перте.

Один из клиентов заказал два куска люциана по 26,45 доллара каждый, маленькую порцию картофеля фри за 10,35 доллара, крабовую палочку и ананас по 4,03 доллара, кальмары за 18,40 доллара и два соуса тартар по 3,34 доллара. Общая сумма составила 96,39 австралийских доллара (2600 гривен). Об этом пишет News.com.au.

"100 долларов за две порции рыбы с картофелем и несколько гарниров — это что за безумие?" — возмутился мужчина.

На сайте ресторана указано, что цены на картофель и крабовые палочки обычно ниже, что может говорить о 15-процентной наценке в праздничный день 29 сентября. Однако отдельной строкой это в чеке не было отражено. Без надбавки заказ стоил бы 81,93 доллара (2200 гривен).

Чек на 96,39 долларов за рыбу с картофелем фри Фото: Reddit

Реакция соцсетей

Многие назвали цену "грабежом средь бела дня" и "вымогательством". Одни удивлялись 10 долларам за маленькую порцию картофеля и более чем 3 долларам за соус.

Другие шутили: "Эта рыба, должно быть, выловлена в кристально чистых водах Атлантиды". Некоторые вспомнили прошлые времена, когда "четыре порции рыбы и чипсы стоили 30 долларов".

Но нашлись и те, кто встал на сторону бизнеса:

"Вы пошли в самую дорогую часть города, в ресторан у пляжа. Это неудивительно".

"Наценка в 25 долларов за праздничный день — справедлива, аренда в этом районе явно недешевая".

Другие отметили, что клиент выбрал дорогие блюда отдельно, вместо более выгодных сетов.

Издание отмечает, что рост цен на еду отражает общую тенденцию. По данным CreditorWatch, с апреля 2024 по апрель 2025 года 9,6% предприятий в сфере гостеприимства Австралии были закрыты из-за высоких расходов и снижения спроса.

