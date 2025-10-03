Ночь в особняке Версаче: что скрывает один из самых роскошных отелей (фото)

Гостья номера из США призналась, что почувствовала себя настоящей звездой, ночуя в Villa Casa Casuarina — бывшем особняке Джанни Версаче, превращенном в бутик-отель.

При заселении путешественнице выдали не пластиковую карту, а золотой ключ с миниатюрным колокольчиком. Об этом пишет Bussines Insider.

По словам девушки, обычно она не тянется к роскоши, но ночь в особняке Джанни Версаче в Майами (США) изменила все. В октябре 2021 года путешественница забронировала самый доступный номер в легендарном Villa Casa Casuarina. За 860 долларов (35 тысяч гривен) она почувствовала себя избалованным VIP-гостем.

Casa Casuarina была построена еще в 1930-х годах, а в 1992 году сам Джанни Версаче превратил ее в место для приемов и отдыха своей семьи и друзей. Здесь бывали принцесса Диана и Элтон Джон. Сегодня вилла работает как роскошный бутик-отель, где останавливаются Кардашьяны и другие звезды.

Отель, где останавливаются Кардашьяны и другие звезды Фото: bussines insider

При заселении путешественнице выдали не пластиковую карту, а золотой ключ с миниатюрным колокольчиком — символом особняка. Уже тогда стало ясно: впереди не просто ночь в отеле, а опыт, сравнимый с жизнью модельера.

Гостья поселилась в номере "Аврора" на третьем этаже. В нем была огромная кровать с балдахином, мягкие подушки, а роскошные халаты создавали атмосферу, будто весь особняк принадлежал только ей. Настоящим открытием стал душ с плиткой ручной работы. Итальянские косметические средства превратили простое умывание американки в спа-ритуал.

Гостья поселилась в номере "Аврора" Фото: bussines insider

Символом Villa Casa Casuarina считается мозаичный бассейн, выложенный тысячами плиток с 24-каратным золотом.

"Когда я нырнула в воду на глазах у посетителей ресторана, я почувствовала себя самым шикарным человеком на земле", — признается путешественница.

Девушка отметила, что ночью особняк напоминал ей музей из-за пустых коридоров, витражей, резных потолков. Утром на гостей ждал завтрак с масляными булочками, беконом и свежим апельсиновым соком.

"Я почувствовал себя не просто Кардашьян, а Версаче. Это чувство бесценно", — отметила американка.

