Роналду построил особняк мечты за 30 млн фунтов с золотыми кранами и личным пляжем

Криштиану Роналду готовится к жизни после футбола с большим размахом. В Португалии почти закончили строить его огромный особняк за 30 миллионов фунтов стерлингов. Именно в нем планирует жить звезда футбола после того, как он закончит карьеру.

Роскошное поместье расположено в эксклюзивном прибрежном курортном комплексе примерно в 30 милях от Лиссабона. Особняк звезды уже называют один из самых больших и дорогих частных домов в стране. Об этом пишет Daily Star.

Строительство здания с восемью спальнями длилось более трех лет и недавно было завершено.

Особняк мечты

Особое внимание было уделено деталям при строительстве. В доме установили краны из чистого золота, использовали итальянский мрамор, а стены украсили эксклюзивной фреской Louis Vuitton, созданной специально для Роналду и его супруги Джорджины Родригес.

Строительство здания с восемью спальнями длилось более трех лет Фото: Daily Star

Для пятерых детей футболиста была оборудована отдельная игровая зона, а главным бонусом стал собственный частный пляж.

Відео дня

По данным источников, Роналду даже пытался выкупить расположенное рядом поле для гольфа, чтобы усилить безопасность и приватность, однако сделка не состоялась.

Как живет Роналду

Новый особняк стал лишь частью обширного портфеля недвижимости спортсмена. Роналду уже владеет роскошным пентхаусом в Лиссабоне с панорамным видом на столицу, домом на родной Мадейре с бассейнами и собственным футбольным полем, виллой в Турине со спа-комплексом и апартаментами в Trump Tower в Нью-Йорке с видом на Центральный парк.

Для пятерых детей футболиста была оборудована отдельная игровая зона, а главным бонусом стал собственный частный пляж Фото: Daily Star

Во время выступлений на Ближнем Востоке футболист также проживает на так называемом "Острове миллиардеров" — закрытом комплексе с прямым выходом к океану, панорамным бассейном, спа-зоной и усиленной системой безопасности.

История Роналду особенно завораживает его фанатов, ведь один из лучших футболистов современности родился и провел детство в Фуншале, где играл в футбол босиком. Сегодня же его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда фунтов стерлингов.

Ранее Фокус сообщал, что:

Криштиану Роналду рассказал, когда может завершить футбольную карьеру. По его словам, он все еще имеет незавершенные дела в футболе.

В октябре Криштиану Роналду стал первым в истории футбола игроком, который смог заработать больше миллиарда.

Также стало известно, что невеста Роналду поразила кольцом в 30 каратов. Модель посетила Италию, побывав на 82-й Венецианском международном кинофестивале.