"Олимпийский, пожалуй, слишком": Свитолина рассказала, где бы хотела завершить карьеру теннисистки

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что хотела бы завершить свою профейсионную карьеру в Украине перед большой публикой.

Как вариант спортсменка рассматривает столичный Дворец спорта, рассказала сама Свитолина в интеврю "Чемпиону".

Журналист записал Элину, хотела бы она однажды стильно завершить карьеру — перед большой публикой и рядом с теннисными друзьями.

"Да, но хотела бы сделать это в Украине. Возможно, в столичном Дворце спорта. "Олимпийский", пожалуй, уже слишком. Но мне очень близка именно такая идея — попрощаться с карьерой дома. Это моя мечта", — ответила Свитолина.

Кроме того, украинская спортсменка рассказала, что небольшое повреждение, которое беспокоило ее в начале сезона, уже исчезло.

"Оно беспокоило меня в начале грунтового сезона. Потом удалось немного отдохнуть после Мадрида, потому что там я неудачно выступила. В Риме уже ничего не беспокоило. Физически сейчас чувствую себя хорошо", — отметила Свитолина.

Напомним, 16 мая Элина Свитолина выиграла турнир WTA 1000 в Риме.

