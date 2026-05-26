"Олімпійський, мабуть, занадто": Світоліна розповіла, де б хотіла завершити кар'єру тенісистки

Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що хотіла б завершити свою профейсійну кар'єру в Україні перед великою публікою.

Як варіант спортсменка розглядає столичний Палац спорту, розповіла сама Світоліна в інтевр'ю "Чемпіону".

Журналіст записав Еліну, чи хотіла б вона одного дня стильно завершити кар'єру — перед великою публікою й поруч із тенісними друзями.

"Так, але хотіла б зробити це в Україні. Можливо, у столичному Палаці спорту. "Олімпійський", мабуть, уже занадто. Але мені дуже близька саме така ідея — попрощатися з кар'єрою вдома. Це моя мрія", — відповіла Світоліна.

Крім того, українська спортсменка розповіла, що невелике пошкодження, яке турбувало її на початку сезону, вже зникло.

"Воно турбувало мене на початку ґрунтового сезону. Потім вдалося трохи відпочити після Мадрида, бо там я невдало виступила. У Римі вже нічого не турбувало. Фізично зараз почуваюся добре", — зазначила Світоліна.

